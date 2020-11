iRobot na miarę potrzeb

Cztery różne roboty sprzątające, a każdy z nich przeznaczony dla nieco innej grupy użytkowników – sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego domu.

iRobot Roomba i7+

Nawet w trybie pracy zdalnej wielu z nas trudno jest znaleźć czas na sprzątanie – po dziesięciu godzinach za biurkiem nawet opróżnianie robota sprzątającego wydaje się tytanicznym zajęciem. Z pomocą przychodzi tutaj Roomba i7+, wyposażona w automatyczny system usuwania brudu z pojemnika robota. Po zakończonym cyklu odkurzania urządzenie wraca do stacji dokującej Clean Base, gdzie zebrane zanieczyszczenia zostają zassane i zamknięte w szczelnym, papierowym worku. Mieści on zawartość aż trzydziestu pojemników na brud, co pozwoli zapomnieć o obsłudze robota na długie tygodnie.

Siłą Roomby i7+ jest także system Inteligentnych Map Imprint – nasz mały pomocnik zapamiętuje rozkład pomieszczeń w domu i zapisuje go w formie przejrzystych map. Aplikacja iRobot HOME pozwala nam nazwać konkretne pokoje i wyznaczyć ich granice, zlecając odkurzanie tylko jednego, konkretnego miejsca.

Dzięki platformie iRobot Genius funkcja ta poszerzyła się o szereg dodatkowych możliwości. Przykładowo, Roomba i7+ uczy się rozkładu naszego mieszkania, a gdy wykryje newralgiczne miejsce (na przykład otoczenie sofy w salonie lub stołu kuchennego), samodzielnie zasugeruje stworzenie specjalnej strefy sprzątania. Po zaakceptowaniu sugestii, będziemy mogli poprosić urządzenie o odkurzenie jedynie wybranego punktu.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia pewnych obszarów z pracy robota. W takim miejscu będziemy mogli stworzyć strefę bez dostępu, gdzie nasza Roomba nie będzie miała wstępu.

3600 PLN

iRobot Roomba e6

Najważniejszą cechą Roomby e6 jest wygoda obsługi – dzięki wyjmowanemu, łatwo zmywalnemu pojemnikowi na brud odpada problem konserwacji sprzętu. Warto mieć to na uwadze podczas wybierania robota dla alergików i osób cierpiących na astmę, które powinny bezwarunkowo ograniczać kontakt z potencjalnymi alergenami.

Gumowe, profilowane szczotki wyciągną z dywanów i wykładzin nawet najbardziej oporne zanieczyszczenia, gwarantując usunięcie ich z każdej powierzchni. Dzięki wirującej szczotce bocznej sprzęt potrafi zagarniać brud, znajdujący się w trudno dostępnych miejscach, a niski profil pozwoli mu wjechać pod meble, bez ryzyka zakleszczenia się. Wysokowydajny system filtracji przechwytuje 99% pyłków i drobnych cząstek.

Alergicy docenią także dostępną w aplikacji iRobot HOME możliwość otrzymywania sezonowych alertów, wskazujących na przykład na rozpoczęcie okresu linienia zwierząt domowych. Aplikacja prześle nam stosowną notyfikację i zasugeruje częstsze sprzątanie, co pozwoli ograniczyć ilość sierści na dywanach i wykładzinach, a dzięki temu złagodzić objawy alergii. To szczególnie ważne teraz, gdy powinniśmy jak najbardziej ograniczyć wychodzenie z domu.

Roomba e6 potrafi pracować do 90 minut na jednym ładowaniu, dzięki czemu jeden cykl sprzątania obejmie swoim zasięgiem nawet duże mieszkanie. Sprzęt można zaprogramować tak, by automatycznie odkurzał nawet siedem razy w tygodniu, a aplikacja iRobot HOME dostarczy pełni informacji na temat historii sprzątania i miejsc, w których znalazło się szczególnie dużo zanieczyszczeń.

2 000 PLN

iRobot Roomba 974/975/976

Roomba 974/975/976 to najtańsze modele robota sprzątającego w ofercie producenta, które wyposażono w technologię Imprint Link (znajdziemy ją również w droższych modelach i7 oraz s9). Pozwala ona między innymi sparować urządzenie z robotem mopującym Braava jet m6. Gdy Roomba zakończy odkurzanie, prześle ona stosowną informację do Braavy, rozpoczynając tym samym cykl mycia na mokro, co pozwoli nam osiągnąć możliwie najlepszy efekt sprzątania.

Jak większość dostępnych na rynku modeli, urządzenie korzysta z technologii Dirt Detect, pozwalającej mu zidentyfikować najbardziej zabrudzone miejsca i sprzątać je aż do skutku. Zaawansowany system nawigacji iAdapt 2.0 zadba o to, żeby w trakcie odkurzania robot nie wpadał bezmyślnie na meble, a raczej delikatnie dojeżdżał do przeszkód i dokładnie czyścił powierzchnie wokół nich. Szczotki główne osadzone zostały na ruchomej głowicy, dostosowującej się do aktualnie odkurzanego podłoża.

Dzięki platformie iRobot Genius modele 97X nauczyły się kilku nowych sztuczek. Jedną z nich jest możliwość komunikowania się robota z innymi kompatybilnymi urządzeniami smart home: kamerkami bezpieczeństwa, termostatami czy inteligentnymi zamkami. Gdy połączone z robotem systemy wykryją, że wyszliśmy z domu, sprzęt natychmiast rozpocznie sprzątanie. To szczególnie przydatne, jeśli dźwięk pracującego odkurzacza wyprowadza nas z równowagi – nie będziemy musieli słuchać go ani przez minutę, a wszystkie podłogi w domu pozostaną czyste. System jest także zgodny z popularnym serwisem smart home IFTTT.

Ok. 2 000 PLN

iRobot Roomba 694/697/698

Umówmy się – nie wszyscy użytkownicy chcą wydawać pieniądze na automatyczne opróżnianie pojemników z brudem lub integrację z robotem mopującym. Wiele osób oczekuje od urządzeń sprzątających tylko jednego, czyli dokładnego odkurzania. Roomba 694/697/698 to idealna propozycja dla nich: prosty, ale funkcjonalny robot ze wszystkimi udogodnieniami, które mogą przydać się w codziennym życiu.

Robot ma wydajny system czyszczący AeroVac z funkcją wykrywania szczególnie zabrudzonych miejsc Dirt Detect i możliwością sprzatania miejsca o średnicy około 1,2 m Spot Clean. System nawigacji iAdapt pozwala mu samodzielnie pokonywać wszystkie domowe przeszkody, dzięki czemu nie musimy przygotowywać mieszkania przed sprzątaniem. Niski profil ułatwia usuwanie brudu z trudno dostępnych miejsc, a wirująca szczotka boczna dokładnie zagarnia wszystkie zabrudzenia znajdujące się w rogach pomieszczeń.

Roomba 694/697/698 otrzymała także wsparcie dla aplikacji iRobot HOME. Oznacza to, że możemy uruchomić robota z dowolnego miejsca na świecie i na bieżąco śledzić status odkurzania, a także tworzyć harmonogramy pracy. Integracja z iRobot Genius pozwala mu natomiast uczyć się naszych przyzwyczajeń – jeśli urządzenie zauważy, że najczęściej uruchamiamy je w niektóre dni tygodnia lub o określonych godzinach, samodzielnie zasugeruje uzupełnienie tygodniowego planu sprzątania o dodatkowe sesje. Aplikacja pomoże nam także kontrolować poziom zapełnienia pojemnika na brud, dzięki czemu zawsze będziemy wiedzieli, kiedy należy zająć się konserwacją urządzenia.

Ok. 1 400 PLN

Nowości w iRobot Genius

Platforma iRobot Genius pozwala robotowi sprzątającemu stać się jeszcze lepszym pomocnikiem – dzięki niej dopasuje on swoją pracę do naszego stylu życia.

Wszystkie modele Roomby z obsługą aplikacji iRobot potrafią teraz samodzielnie sugerować nam dogodne terminy odkurzania i przypominać o okresach, w których szczególnie ważne jest utrzymywanie czystości w mieszkaniu. Urządzenia potrafią także komunikować się z innymi sprzętami smart home.

Jeśli nasza Roomba ma wsparcie dla Inteligentnych Map Imprint, aktualizacja Genius pozwoli nam dodatkowo skorzystać z możliwości wydzielania indywidualnych stref sprzątania oraz stref bez dostępu dla robota, a także sama podsunie propozycje miejsc, w których możemy je zastosować.