iPadOS 14 może dostać pełne wsparcie dla kursora myszy

iPadOS otworzył przed użytkownikami zupełnie nowe sposoby pracy na tabletach Apple, ale metody interakcji z systemem operacyjnym pozostały w gruncie rzeczy takie same, jak w iOS – przesuwanie palcem po ekranie dotykowym to wciąż najwygodniejszy sposób na znalezienie większości funkcji. Może się to jednak zmienić w iOS i iPadOS 14.

Fragmenty kodu iOS 14 i iPadOS 14 zostały przeanalizowane przez portal 9to5mac.com, który znalazł w nim informacje wskazujące na to, że nowa wersja systemu operacyjnego otrzyma pełne wsparcie dla myszy. Chociaż możliwość podłączenia „gryzonia” została dodana już w poprzedniej wersji oprogramowania, była ona mocno ograniczona. Opcja znalazła się w menu Dostępności, a mysz po prostu imitowała dotykowe sterowanie. Funkcja ta była stworzona dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zgodnie z przeciekami, wsparcie dodane w iPadOS 14 ma przypominać to z macOS. Przykładowo, wybudzenie myszy natychmiast przywoła kursor. Kod wskazuje na to, że technologia ta będzie działała i z myszami Bluetooth, i z trackpadami. Niewykluczone, że Apple zdecyduje się wykorzystać ten ostatni czynnik i stworzyć klawiaturę Smart Keyboard z wbudowanym trackpadem.

To nie jedyny przeciek z iOS 14, który trafił do internetu. Wczoraj wspominaliśmy o nowych funkcjach Apple Watch – pulsoksymetrze i trackerze snu – ale do smartwatcha Apple może trafić również tryb dla dzieci z kontrolą rodzicielską. Ponadto nowe informacje zdobyte przez serwis MacRumors.com wskazują na to, że w iOS 14 rozszerzone zostanie wsparcie dla Apple Pencil.