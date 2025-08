IONIQ 6 N: Elektryczny demon prędkości zadebiutował na Festiwalu w Goodwood

Podczas legendarnego Goodwood Festival of Speed Hyundai pokazał światu swoje nowe elektryczne dzieło – IONIQ 6 N. To już drugi sportowy model EV w ofercie koreańskiej marki, który kontynuuje drogę wyznaczoną przez wielokrotnie nagradzanego IONIQ 5 N i wyznacza nowy standard w kategorii sportowych samochodów elektrycznych.

IONIQ 6 N powstał z myślą o kierowcach, którzy nie chcą wybierać między osiągami a codzienną użytecznością. Łączy trzy filary filozofii N: Corner Rascal (zwinność w zakrętach), Racetrack Capability (gotowość torowa) oraz Everyday Sportscar (sportowy charakter na co dzień). Efektem jest auto, które przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,2 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 257 km/h, zachowując przy tym komfort codziennej jazdy.

Aerodynamika i technologia w służbie emocji

Wizualnie IONIQ 6 N przyciąga wzrok agresywnym bodykitem, tylnym skrzydłem typu „swan neck” i nowym lakierem Performance Blue Pearl, inspirowanym motorsportowym DNA marki. Poszerzone błotniki i obniżony środek ciężkości nie tylko dodają charakteru, ale poprawiają aerodynamikę i stabilność przy wysokich prędkościach.

Pod maską (a właściwie – pod podłogą) pracuje nowy system N Battery, zoptymalizowany do ekstremalnych warunków – od sprintów, przez drifting, aż po długie sesje torowe. 650 KM mocy (478 kW) i moment obrotowy na poziomie 770 Nm to wartości, które robią wrażenie – szczególnie że są dostępne niemal natychmiast.

Symfonia dźwięków i świateł

Choć to samochód elektryczny, IONIQ 6 N potrafi brzmieć jak maszyna z toru wyścigowego. Dzięki systemowi N Active Sound+ kierowca może wybierać spośród trzech ścieżek dźwiękowych: „Ignition”, „Evolution” i „Lightspeed”, które wzmacniają emocje za kierownicą. Towarzyszy im funkcja N Ambient Shift Light, która wizualnie sygnalizuje momenty optymalnej zmiany biegów, tworząc spektakl świateł w kabinie.

Do tego dochodzi N e-Shift – system, który symuluje zmianę przełożeń jak w klasycznych samochodach wyścigowych, zapewniając bardziej intuicyjne i wciągające wrażenia z jazdy.

Cyfrowy mózg, który wie, czego chcesz

IONIQ 6 N to nie tylko fizyczna maszyna – to także zaawansowana platforma programowa. N Track Managerumożliwia tworzenie własnych torów, analizę czasów okrążeń i porównywanie ich z wirtualnym „ghost car”. Natomiast N Drift Optimizer pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów driftu – od kąta skrętu po moment inicjacji poślizgu.

Nie zabrakło też klasycznych funkcji jak N Launch Control (idealny start), N Grin Boost (maksymalne przyspieszenie przez 10 sekund) czy N Torque Distribution, oferujący aż 11 poziomów regulacji rozkładu momentu obrotowego.

Goodwood: scena dla premiery przyszłości

Premiera IONIQ 6 N odbyła się z pełnym rozmachem. Stoisko Hyundai N znalazło się w prestiżowym miejscu tuż przy słynnym torze Hillclimb, a model wziął udział w widowiskowym pokazie „N Moment” – wspólnie z całą gamą sportowych aut N, w tym IONIQ 5 N TA Spec i driftową wersją IONIQ 6 N. Goście mogli nie tylko zobaczyć auta w akcji, ale także wziąć udział w interaktywnej grze i zdobyć dostęp do ekskluzywnej trybuny przy linii startowej.

Przyszłość sportowych EV właśnie nadeszła

IONIQ 6 N to auto, które łączy zelektryfikowaną przyszłość z emocjami, jakie daje jazda sportowym autem. W świecie, w którym osiągi idą w parze z zeroemisyjnością, Hyundai pokazuje, że nie trzeba iść na kompromisy. Ten model to nie tylko ewolucja – to motoryzacyjna rewolucja.

IONIQ 6 N trafi na wybrane rynki w 2025 roku. Więcej informacji o dostępności i cenach poznamy przy lokalnych premierach.