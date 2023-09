TEST: Acer ES Series 5

O tym, że hulajnogi elektryczne na stałe weszły do krajobrazu polskich miast, nie trzeba nikogo przekonywać. Niektórzy tak je polubili, że decydują się na zakup własnej, zamiast jeździć tymi wypożyczanymi. Czy to ze względu na rekreację, dojazd do pracy czy w inne pożądane miejsce, tego typu środek transportu zyskuje na popularności. Dzisiaj przedstawiam wam hulajnogę elektryczną Acer ES Series 5 – ciekawy pojazd znanej technologicznej marki, którą wielu w Polsce będzie kojarzyło głównie z komputerów PC.

Acer ES Series 5 wyróżnia się eleganckim i nowoczesnym designem. Chociaż ogólna konstrukcja przypomina standardową hulajnogę w kształcie litery „T” z dwoma kołami, firma Acer dodała kilka zmian do tego klasycznego projektu. Na przykład estetykę pojazdu elegancko wzbogacają zielono-białe paski, które nadają mu wygląd inspirowany samochodami wyścigowymi.

Pod względem wymiarów hulajnoga elektryczna Acer ES Series 5 ma 118 cm długości i 49 cm szerokości. Osiąga też 120 cm wysokości w standardowej pozycji, 55 cm po złożeniu. Dzięki wadze 18,5 kg jest wystarczająco praktyczna, aby można ją było łatwo transportować, chociaż istnieją lżejsze rozwiązania na rynku.

Podstawa jest wyposażona w miękką, gumową powłokę z koncentrycznymi okręgami, co gwarantuje wygodne i antypoślizgowe oparcie. Kierownica jest również wyposażona w gumowane uchwyty z szerszą i bardziej płaską końcówką, aby zapewnić zrelaksowaną pozycję dłoni podczas dłuższych przejażdżek. 10-calowe opony bezdętkowe są może trochę mniej wygodne na bardziej wyboistych trasach, ale za to są odporne na przebicia. Ponadto hulajnoga ma dwa pomarańczowe, boczne odblaski, biały przedni odblask i centralny hak. Ten ostatni ma podwójną funkcję: mocuje hulajnogę w pozycji złożonej i może służyć do zawieszenia małych, lekkich toreb lub parasola.

Kierownica jest wyposażona w praktyczne białe światło, które bardziej pomaga zidentyfikować pojazd w ciemności, niż służy jako główne jego źródło. Odbłyśniki są zamontowane nad dwoma odblaskami po bokach kierunkowskazów tylnego koła i łatwo steruje się nimi za pomocą wygodnego przełącznika na kierownicy. Są skierowane do góry i chociaż widoczne, być może byłyby bardziej przydatne, gdyby były skierowane do tyłu.

Kierownica jest ozdobiona dzwonkiem, a uchwyt tylnego hamulca tarczowego i osłony tylnego koła nie ma miejsca na tablicę rejestracyjną, jeśli kiedykolwiek zajdzie konieczność jej zamontowania.

Acer ES Series 5 jest wyposażona w tylne zawieszenie, które umożliwia wygodniejsze pokonywanie dłuższych odcinków. Nie sprawi to, że zapomnisz o dziurach i będziesz musiał uważać na przeszkody, ale pozwoli, by jazda była wygodniejsza.

Hulajnoga Acera może pochwalić się ciekawą specyfikacją. Z mocą szczytową silnika elektrycznego 350 W maksymalna prędkość 20 km/h zapewnia płynną i cichą jazdę. Zauważyłem trochę trudności z utrzymaniem maksymalnej prędkości pod górę, więc parę koni więcej byłoby przydatne, jednak we wszystkich innych przypadkach silnik okazywał się więcej niż wystarczający.

Wypośrodkowanie mocy zdaje się być korzystne dla autonomii: akumulator 36 V ma pojemność 15 Ah, a maksymalny zasięg to 60 km.

Uruchomienie hulajnogi jest dziecinnie proste – wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk na panelu sterowania znajdującym się na środku kierownicy. Aby przyspieszyć, hulajnoga wymaga minimalnej prędkości 3-5 km/h, zapewniającej bezpieczny rozruch. Hulajnoga oferuje trzy tryby jazdy, każdy z różnymi ograniczeniami prędkości i poziomami przyspieszenia, zgodnie z preferencjami użytkownika – odpowiednio maksymalnie 6, 10 i 20 km/h.

Aplikacja mobilna jest łatwa do podłączenia przez Bluetooth, pozwala sprawdzić stan baterii i prędkość w czasie rzeczywistym. Umożliwia ona również blokowanie i odblokowywanie Acer ES Series 5 jednym dotknięciem lub ustawianie bardzo wygodnego na dłuższe podróże tempomatu.

Podsumowując, hulajnoga elektryczna Acer ES Series 5 to doskonały wybór dla osób poszukujących ekologicznego środka transportu. Dzięki klasycznemu, a zarazem praktycznemu wzornictwu, łatwości użytkowania i imponującej żywotności baterii zapewnia przyjemną jazdę zarówno początkującym, jak i bardziej doświadczonym.

Należy pamiętać, że rzeczywisty przebieg może się różnić w zależności od czynników, takich jak waga użytkownika, ukształtowanie terenu i styl jazdy. Niemniej Acer ES Series 5 pozostaje wysokiej jakości pojazdem, który robi dokładnie to, co obiecuje, czyli porusza się po ulicach miasta z łatwością i komfortem. Choć w tym segmencie cenowym konkurencja jest liczna i silna, produkt Acera jest godny rozważenia.

