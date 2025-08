UNIQLO : C Jesień/Zima 2025 – funkcjonalna elegancja w ruchu

Minimalistyczny design, nowoczesne sylwetki i ciepło na miarę przyszłości. UNIQLO prezentuje nową kolekcję „Modernity in Motion”, zaprojektowaną przez Clare Waight Keller.

UNIQLO po raz kolejny łączy ponadczasowy styl z innowacyjnymi technologiami. Najnowsza kolekcja specjalnej linii UNIQLO : C na sezon Jesień/Zima 2025, stworzona przez dyrektor kreatywną marki Clare Waight Keller, redefiniuje codzienną garderobę, stawiając na komfort, elegancję i techniczne rozwiązania.

Kolekcja będzie dostępna w dwóch odsłonach: pierwszy drop od 21 lipca, drugi — bardziej zimowy — od 4 września. Wśród nowości znajdziemy m.in. PUFFERTECH – innowacyjny materiał opracowany wspólnie z firmą Toray, który zapewnia ciepło bez użycia naturalnego puchu, przy zachowaniu ultralekkiej formy i minimalistycznego wyglądu.

„Skupiłam się na ruchu, funkcjonalności i nowoczesnych sylwetkach. PUFFERTECH pozwolił mi stworzyć kurtki o nowoczesnej formie bez widocznych szwów, które łączą wszystko, z czego znane jest UNIQLO – prostotę, funkcję i styl” – komentuje Clare Waight Keller.

W pierwszym dropie dominują lżejsze elementy: klasyczne bluzy crewneck, cocoon shirts czy culotte midi – idealne na przejście z końcówki lata w chłodniejsze dni.

We wrześniu do sklepów trafią zimowe klasyki – z jeszcze większym naciskiem na ciepło i zaawansowane materiały. Marka po raz pierwszy zaprezentuje HEATTECH Cashmere Blend w wersji męskiej – połączenie luksusu naturalnych włókien z technologią termiczną UNIQLO. Kolorystyka? Szlachetna i stonowana: odcienie beżu, zieleni, burgundu i granatu.

Nie zabraknie też technicznej odzieży wierzchniej z linii BLOCKTECH, odpornej na wiatr i wodę, ale wciąż lekkiej i wygodnej.

Premiera kolekcji (dostępna w wybranych sklepach stacjonarnych oraz online na uniqlo.com):

Drop I: od 21 lipca 2025

Drop II: od 4 września 2025

UNIQLO : C to linia, która doskonale odzwierciedla filozofię LifeWear – ubrania projektowane z myślą o codziennym życiu, łączące japońskie wartości prostoty, jakości i funkcjonalności. Clare Waight Keller wnosi do niej europejski sznyt, nowoczesność i precyzję wypracowaną przez lata w największych domach mody. Efekt? Ubrania, które są piękne, przemyślane i po prostu dobrze się je nosi.