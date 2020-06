Inteligentny dom w pakiecie od FIBRAO

Dystansowanie społeczne to nie tylko pozostawanie w domu, ale także ograniczanie kontaktu z innymi osobami w codziennych sytuacjach. Nawet proste sytuacje, jak zaproszenie do domu serwisantów usług internetowych, instalatorów smart home czy innych specjalistów mogą wywoływać u wielu użytkowników obawy o bezpieczeństwo swoje i domowników.

Właśnie z myślą o tych osobach powstały nowe pakiety FIBARO, od maja dostępne na oficjalnym koncie producenta na Allegro. Do wyboru mamy trzy funkcjonalne, kompleksowe rozwiązania: Smart Wygoda, Smart Bezpieczeństwo i Smart na Start. Pakiety zawierają wszystkie elementy niezbędne do stworzenia funkcjonalnej, intuicyjnej instalacji smart home, a co najlepsze, możemy zainstalować je na dwa sposoby.

Pierwszy z nich jest całkowicie zdalny – podczas konfiguracji połączymy się przez internet z Ekspertem FIBARO. Pomoże on nam w konfiguracji konta FIBARO ID, dodawaniu pomieszczeń i urządzeń, tworzeniu scen bloczkowych (programowalnych interakcji między urządzeniami) oraz integracji systemu z Google Home lub Alexą. Odpowie on również na wszystkie nasze pytania związane z użytkowaniem i rozbudową systemu, a także rozwiąże ewentualne problemy i wątpliwości. Jedna sesja konfiguracyjna trwa średnio 60 minut i możemy zaplanować ją na dogodną datę i godzinę.

Jeśli wolimy, żeby proces został przeprowadzony w całości przez certyfikowanego specjalistę FIBARO, możemy wybrać opcję osobistej instalacji. W jej zakres wchodzi montaż urządzeń, konfiguracja FIBARO ID i dostępu zdalnego oraz pomoc w dodawaniu urządzeń i scen bloczkowych. Podczas wizyty zachowane zostaną wszystkie niezbędne środki ostrożności.

Dlaczego warto wybrać FIBARO? Firma z Polski to jeden z wiodących producentów rozwiązań smart home na świecie, ceniona ze względu na wysoką jakość produktów i intuicyjną obsługę. W jej ofercie znajdują się urządzenia, których potrzebujemy do stworzenia kompleksowej instalacji smart home: od inteligentnych wtyczek i wielofunkcyjnych przycisków aż po czujniki ruchu, dymu i zalania. Dzięki systemowi FIBARO możliwe jest zdalne zarządzanie oświetleniem, monitoring zużycia energii, ochrona najbliższych i naszego mienia oraz zarządzanie multimediami. Wszystkie komponenty mogą być sterowane z poziomu jednej aplikacji, łączone w sceny i integrowane z innymi systemami smart home.

Który pakiet wybierasz?

SMART WYGODA

Najłatwiejszy sposób na automatyzację codziennych czynności. W pakiecie znajdziemy hub Home Center Lite, czujnik ruchu, temperatury i światła Motion Sensor, dwie inteligentne wtyczki Wall Plug, włącznik akcji The Button oraz zamek Salto Danalock V3.

Oferta ze zdalną konfiguracją

Oferta z montażem

SMART BEZPIECZEŃSTWO

Martwisz się o bezpieczeństwo? W tym zestawie znajdziesz hub Home Center Lite, czujnik dymu i temperatury Smoke Sensor, czujnik zalania Flood Sensor, Motion Sensor, Wall Plug oraz czujnik jakości powietrza MCOHome MH10 PM2,5.

Oferta ze zdalną konfiguracją

Oferta z montażem

SMART NA START

Do dyspozycji otrzymasz pokaźny zestaw: dwa gniazdka Wall Plug, Motion Sensor, Flood Sensor, Smoke Sensor, inteligentny zamek Danalock V3, guzik The Button, czujnik otwarcia drzwi Door/Window Sensor oraz hub Home Center Lite.

Oferta ze zdalną konfiguracją

Oferta z montażem