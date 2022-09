Wrzesień 2022, 9/2022

Choć do niedawna wakacje były sezonem ogórkowym w kwestii technologicznych premier, to lato obfitowało w wiele produktowych dóbr, które testowaliśmy, by przygotować jak najbardziej obfity w testy numer wrześniowy. Na nasz warsztat trafiło m.in. sporo smartfonów. Znaleźli się wśród nich pretendenci ze średniego segmentu: OnePlus Nord 2T, Xiaomi 12 Lite czy vivo V23. Do tego do naszej redakcji trafił także realme GT Neo 3T w niecodziennej wersji Dragon Ball Z Edition dla wszystkich fanów kultowego anime.

A skoro już o rozrywce mowa, na pewno zawiedzeni nie będą gracze, którzy będą mogli poczytać o nowych tytułach, chociażby okładkowym Saints Row, które powraca po wieloletniej przerwie na konsole i komputery. Czy w nią i inne gry będzie można pograć na kieszonsolce Steam Deck? Również ją przetestowaliśmy dla was w ostatnich tygodniach!



Łącznie przygotowaliśmy 31 recenzji, poza którymi znalazły się oczywiście zapowiedzi i artykuły tematyczne — w sam raz na przeczekanie do najgorętszego okresu jesiennych premier!

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Przejrzyj numer tutaj.