Zwiastun Attack on Titan: The Last Attack

Los świata wisi na włosku, gdy Eren uwalnia ostateczną moc Tytanów. Z wielką determinacją, aby wyeliminować wszystkich, którzy zagrażają Eldii, prowadzi niepowstrzymaną armię Tytanów w kierunku Marley…

Oto zwiastun do oczekiwanego filmu Attack on Titan: The Last Attack:

Manga Atak tytanów została napisana i narysowana przez Hajime Isayamę. Publikowana była od 2009 do 2021 roku. To światowy bestseller z ponad 140 milionami wydanych egzemplarzy. Na podstawie mangi powstała adaptacja anime (4 sezony i 94 odcinki) w latach od 2013 do 2023 roku.

Attack on Titan: The Last Attack trafi do kin 28 lutego tego roku. Akcja całej franczyzy opowiada historię ostatnich ocalałych ludzi, którzy zostali zmuszeni do wycofania się za mury. Maria, Rose i Sina muszą uciec przed ogromnymi, pożerającymi ludzi tytanami, które są poza fortecą. Tylko bohaterscy członkowie Legionu Zwiadowców odważyli się wyjść poza mury – ale nawet ci dzielni wojownicy rzadko wracają żywi. Ci, którzy znajdowali się w ufortyfikowanych miastach, trzymali się iluzji spokojnej egzystencji, aż do dnia, w którym ten sen został zniszczony, a ich nikła szansa na przetrwanie została zredukowana do jednego wyboru: muszą walczyć, aby przeżyć.