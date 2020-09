inkBOOK Calypso – czytnik e-książek teraz z obsługą Facebooka

Aplikacja Facebook Lite świetnie sprawdzi się np. gdy zechcemy podzielić się ze swoimi znajomymi informacjami o czytanej właśnie książce lub cytatem z niej. „Facebook na czytniku e-książek może wydawać się dość nieoczywistą aplikacją – faktem jednak jest, że popularny serwis społecznościowy skupia bardzo zaangażowaną grupę czytelników, którzy chętnie dyskutują o książkach, polecają je sobie, recenzują i krytykuje. Najbardziej popularne polskie fanpage, na których kształtuje się kultura czytelnicza, to m.in ​ Dobre Książki (365 tys. fanów) oraz Lubimyczytac.pl​ (323 tys. fanów). Do najbardziej popularnych grup dyskusyjnych wielbicieli czytania należą m.in. ​ Książki, które warto przeczytać ​ (75 tys.) ​ Nie mam czasu, czytam książki ​ (66 tys.) czy Wciągam książki (33,5 tys.)” – wyjaśnia Paweł Horbaczewski, prezes zarządu inkBOOK Europe.

inkBOOK – otwarty na aplikacje

Nowy inkBOOK Calypso trafił do sprzedaży w wakacje. To pierwszy w pełni polski czytnik książek elektronicznych wyświetlający bez reklam ebooki na ekranie z najnowszej generacji papieru elektronicznego E Ink. E-papier zastosowany w Calypso pozwala na wyświetlanie tekstu w takiej jakości, w jakiej widzimy druk w książce. Jednocześnie Calypso – w przeciwieństwie do smartphonów – nie emituje światła w oczy użytkownika nawet przy włączonym doświetleniu, przez co jest znacznie zdrowszą alternatywą dla lubiących długo czytać. Możliwość dowolnego powiększania tekstu eliminuje konieczność czytania w okularach, a dostęp do większości polskich serwisów i bibliotek takich jak m.in. Legimi, Empik Go, Nexto, czy Publio zapewnia nieprzebrane zasoby zarówno ebooków, jak i możliwość czytania e-prasy jeszcze zanim pojawi się w kioskach.