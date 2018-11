IKEA rozpoczyna współpracę z Xiaomi

To dobrze, gdy inteligentne urządzenia różnych producentów współpracują ze sobą – dzięki temu zarządzanie inteligentnym domem może być efektywniejsze. Producent popularnych smartfonów Xiaomi postanowił rozwinąć swoją ofertę smart home we współpracy z siecią meblową IKEA.

Pierwszym krokiem we współpracy jest integracja inteligentnej platformy Xiaomi z systemem zdalnie sterowanego oświetlenia IKEA Trådfri. Oznacza to, że żarówki szwedzkiego giganta będą od grudnia obsługiwane za pomocą aplikacji Mi Home i sztucznej inteligencji Xiao Ai. Na początek to niewiele, ale firmy zapewniają, że w ciągu najbliższych lat zaprezentują więcej zintegrowanych rozwiązań. Aktualizacja trafi do użytkowników z całego świata, ale to odbiorcy z Chin mogą już wkrótce liczyć na najciekawsze oferty. Niektóre źródła podają bowiem, że do stacjonarnych sklepów sieci IKEA w Chinach trafią inteligentne produkty od Xiaomi, dzięki czemu wszystkie zakupy smart home będzie można zrobić w jednym miejscu.

Chiński producent planuje mocne wejście na rynek inteligentnego sprzętu domowego i Internetu Rzeczy. Obecnie ekosystem Mi Home składa się z niewielkiej liczby urządzeń, ale Xiaomi podaje, że w tym roku zainwestowało w ponad 100 małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i tworzeniem produktów smart home. Ich propozycje będą zgodne z platformą Xiaomi i dostępne dla klientów z całego świata.