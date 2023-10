Nowa, niesamowita kolorystyka urządzeń do stylizacji włosów Dyson

Dyson wprowadza nową kolorystykę urządzeń do stylizacji włosów – Ceramic Pop.

To odważne zestawienie trzech kolorów – delikatnego różu, topazu i patyny – nawiązuje do G-Force, pierwszego modelu odkurzacza marki Dyson, sprzedawanego w Japonii w latach 80- tych. Marka Dyson ma długą tradycję wyjątkowych palet barw. Już odkurzacz Dyson G-Force, wprowadzony do Japonii, czyli pierwszy rynek, na który weszła firma Dyson, wyróżniał się śmiałymi kolorami. Odkurzacz G-Force był wyposażony w przełomową technologię cyklonów i przezroczysty zbiornik, osadzony w asymetrycznej obudowie w kolorach różowym i liliowym, co pozwoliło wyróżnić jego każdy element. Wyglądał inaczej niż inne odkurzacze dostępne wtedy na rynku i doskonale prezentował się w domu – firma Dyson do dziś pozostaje wierna wypracowanemu wtedy podejściu do kolorystyki urządzeń.

W oparciu o ten dorobek w 2017 r. firma Dyson powołała specjalny zespół ds. kolorystyki, materiałów i wykończeń, który początkowo pracował przy projekcie samochodu elektrycznego, a obecnie nad urządzeniami ze wszystkich kategorii produktów. Zespół ds. kolorystyki, materiałów i wykończeń firmy Dyson nieustannie poszukuje palet barw, które pomogłyby udoskonalić naszą technologię. Urządzenia Dyson są innowacyjne i przełomowe, a nowa kolorystyka została zainspirowana wczesnym przykładem naszego pionierskiego wykorzystania kolorów. Tak jak przed laty wprowadzenie na rynek G-Force odbiło się szerokim echem, tak dziś kolorystyka Ceramic Pop śmiało łączy jasne barwy w nieoczywistych proporcjach, nadając nowe oblicze produktom Dyson do stylizacji włosów. W tej wersji wykończenie produktów jest stylizowane na ceramiczne – efekt ten udało się uzyskać dzięki precyzyjnemu nałożeniu satynowych powłok. Przyjemnie matowa w dotyku powierzchnia, która przywodzi na myśl nieszkliwioną ceramikę, powstała w wyniku serii eksperymentów.

Podobnie jak same urządzenia Dyson, wykończenia i materiały przechodzą szereg dokładnych badań, takich jak testy odporności na ścieranie i zarysowania, aby zapewnić, że wytrzymają codzienne użytkowanie i spełnią wysokie oczekiwania użytkowników.

Zestawienie urządzeń:

Suszarka do włosów Dyson Supersonic: Szybka suszarka do włosów, napędzana przez niewielki, lecz potężny silnik cyfrowy Dyson V9, który pracuje z prędkością do 110 000 RPM, czyli nawet 6 razy szybciej niż silniki innych modeli suszarek. Funkcja inteligentnej kontroli ciepła mierzy temperaturę powietrza 40 razy na sekundę i reguluje ją, aby włosy zachowały blask. W zestawie jest 5 końcówek do stylizacji włosów, w tym końcówka do puszących się i niesfornych włosów.

Multistyler Dyson Airwrap: Pionierska technologia stylizacji włosów przy użyciu powietrza, a nie nadmiernej temperatury. Suszy, kręci, modeluje i wygładza puszące się włosy z wykorzystaniem strumieni powietrza ze wzmocnionym efektem Coandy. 6 końcówek w zestawie. Zaprojektowany z myślą o różnych rodzajach włosów.

Prostownica-lokówka Dyson Corrale: Tworzy różnorodne fryzury od loków i fal, po wygładzenie i prostowanie. Posiada elastyczne płytki, które starannie zbierają włosy, zapewniając mniejszą zależność od ciepła i o 50% mniej uszkodzeń włosów.

Urządzenia Dyson w wersji Ceramic Pop będą dostępne października na dyson.pl.