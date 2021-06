Ikea prezentuje głośnik w formie ramki do zdjęć

Są dwie szkoły w projektowaniu urządzeń audio – albo decydujemy się na stworzenie sprzętu, który będzie natychmiast zwracał uwagę, albo projektujemy urządzenia wtapiające się w wystrój domu. Ikea zdecydowała się na pójście tą drugą drogą: w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia głośnika Symfonisk, który wygląda jak ramka na zdjęcia.

Nowy produkt z linii Symfonisk to dość spora instalacja o wymiarach 559 x 406 x 51 mm, dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czerni i bieli. W jej wnętrzu kryje się głośnik Wi-fi, który możemy zawiesić na ścianie lub postawić na podłodze. Mimo tego, że na stronie producenta figuruje on jako „ramka do zdjęć”, z uwagi na to, że przednia część jest nieodłącznym elementem urządzenia, nie da się w nim zamontować własnych obrazów lub fotek; zamiast tego Ikea oferuje kilka wymiennych frontów. Urządzenie będzie kompatybilne z Apple AirPlay 2 oraz ekosystemem multiroom od Sonos, tak, jak poprzednie produkty z serii.



Na chwilę obecną Ikea nie zdradza więcej szczegółów na temat nowego produktu – chociaż pojawił się on już w amerykańskiej wersji sklepu online, jedyne dostępne zdjęcie przedstawia zaledwie kawałek obramowania z logiem Ikei i Sonosa, jak również fragment materiałowej maskownicy. Producent podał natomiast jego cenę – za pojedynczy egzemplarz zapłacimy 200 USD (ok. 730 PLN); ceny wymiennych paneli frontowych pozostają na razie nieznane.