IFA 2020: Qualcomm Snapdragon serii 4 z 5G

Początkowo 5G było zarezerwowane jedynie dla flagowców, ale w tym roku na rynku zaczęły pojawiać się także obsługujące je telefony ze średniej półki. Najnowsze podzespoły Qualcomma mają zaprosić nowy standard do najtańszych urządzeń.

Procesory z serii Snapdragon 4XX są instalowane w budżetowych smartfonach (takich kosztujących niecały tysiąc złotych) i przeważnie oferują moc wystarczającą do wykonywania podstawowych czynności… i niewiele więcej. Już w przyszłym roku ma to ulec zmianie, ponieważ Qualcomm chce wyposażyć je w obsługę standardu 5G. Firma szacuje, że w ten sposób szybsza łączność dotrze do rejonów świata, które zamieszkuje ponad 3,5 mld użytkowników telefonów. Chociaż producent podzespołów nie zdradził zbyt wielu szczegółów, jego słowa potwierdzili przedstawiciele innych marek: Xiaomi, Motorola i Oppo zadeklarowały, że wśród tanich smartfonów z 5G znajdą się także ich propozycje.



To nie jedyna nowość od Qualcomm. Firma zaprezentowała także Adaptive Noise Cancellation, czyli system aktywnej, adaptacyjnej redukcji hałasu dla słuchawek typu true wireless. Ma on na bieżąco dostosowywać poziom wyciszania szumów tła do ułożenia słuchawek w uszach; przykładowo, jeśli odrobinę się one wysuną, system natychmiast zwiększy intensywność tłumienia hałasu. Qualcomm zapewnia, że technologia ma działać z najróżniejszymi kształtami i wymiarami wkładek dousznych. Partnerami projektu są Jabra, Bang & Olufsen, Audio-Technica oraz wielu innych producentów audio.



Podczas targów poznaliśmy także drugą generację procesora ARM przeznaczonego do ultrabooków. Pierwsze komputery ze Snapdragonem 8cx 2 generacji pojawią się na rynku jeszcze w tym roku; jednym z nich będzie Acer Spin 7.