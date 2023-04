Premiera pierwszej w pełni autonomicznej szorowarki firmy Kärcher

Kärcher wprowadza na rynek pierwszą autonomiczną szorowarkę do posadzek – KIRA B 50, tym samym otwierając nową serię produktów o nazwie „KIRA”. KIRA B 50 to futurystyczna nowość w portfolio renomowanego producenta i lidera w dostarczaniu rozwiązań, związanych z czyszczeniem. Czym wyróżnia się KIRA B 50? Do kogo jest skierowana? I dlaczego jest to urządzenie, które wprowadzi profesjonalne utrzymanie czystości na wyższy poziom?

Pojawienie się w portfolio firmy Kärcher tej nowej kategorii urządzeń, to wyraz kompleksowego i opartego o autonomiczne technologie podejścia do dalszego rozwoju firmy. KIRA B 50 to zaawansowany autonomiczny robot czyszczący do użytku profesjonalnego, którego futurystyczna technologia sprawdzi się na różnych powierzchniach i w różnych branżachm.in. w supermarketach, galeriach handlowych czy lotniskach. KIRA B 50 nie tylko dokładnie odpowiada na potrzeby klientów, lecz także rewolucjonizuje profesjonalne utrzymanie czystości na większych i mniejszych powierzchniach

KIRA B 50 wykorzystuje program „FCPP” do samodzielnego obliczania najbardziej efektywnej trasy. Z łatwością radzi sobie w przestrzeniach otwartych, jak i zawierających wąskie przejścia czy trudnodostępne zaułki. Robot, wykonując możliwie najdłuższe ruchy do przodu, osiąga maksymalną wydajność powierzchniową, jednocześnie oszczędzając wodę i środki chemiczne. Poszczególne przejazdy urządzenia nachodzą na siebie w minimalnym stopniu, dzięki czemu wydajność czyszczenia jest porównywalna do maszyn obsługiwanych manualnie, a nawet bardziej optymalna. Wśród funkcji robota jest możliwość zdefiniowania tak zwanych: „stref higieny”, czyli obszarów, które mają być czyszczone intensywniej. Dzięki funkcji wstępnego zamiatania KIRA B 50 niezawodnie radzi sobie również z większymi cząstkami zanieczyszczeń. Istotnym atutem szorowarki jest możliwość precyzyjnego czyszczenia także przy krawędziach – maszyna potrafi podjechać do nich na odległość do 10 cm, dzięki temu nie ma konieczności doczyszczania ręcznego.

Po uruchomieniu urządzenia przez operatora, jest ono w stanie pracować autonomicznie przez całą zmianę bez żadnej ingerencji człowieka. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej stacji dokującej, do której KIRA B 50 dojeżdża samodzielnie w celu opróżnienia zbiornika na brudną wodę i wyczyszczenia go, a następnie pobrania świeżej wody i doładowania akumulatorów. Kluczową zaletą jest umiejętność obliczania pozostałego czasu czyszczenia i ładowania akumulatorów wyłącznie na czas potrzebny do ukończenia pracy. Akumulatory litowo-jonowe zainstalowane w tym urządzeniu nie mają tzw. efektu pamięci – dlatego częściowe ładowanie nie ma negatywnego wpływu na ich pojemność i żywotność.

Autonomiczna szorowarka KIRA B 50 wyróżnia się innowacyjnym podejściem do oszczędnego czyszczenia. Pozwala na znaczną redukcję kosztów już przy zastosowaniu na powierzchniach mniejszych niż 1 000 m². Bezzałogowość robota pozwala na uniknięcie kosztów pracowniczych. KIRA B 50 może być również używana jako tradycyjna szorowarka typu walk-behind, co pozwala na redukcję liczby używanych maszyn. Ponadto zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na maksymalnie zrównoważone wykorzystanie energii, wody oraz środków chemicznych, co przekłada się na wysoką oszczędność.

Wykorzystana w budowie KIRA B 50 precyzyjna technologia czujników zapewnia najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa dla ludzi, przedmiotów i samej maszyny. System multisensorów wychwytuje obszar działania urządzenia i tworzy swego rodzaju „wirtualny zderzak”, który rozpoznaje osoby i przeszkody (w tym przeszkody szklane) i omija je lub zatrzymuje się przed nimi. Dzięki temu urządzenie może być bezpiecznie używane wśród ludzi.

W standardzie KIRA B 50 jest podłączona z Kärcher Fleet – systemem do organizacji i zarządzania maszynami czyszczącymi. Dzięki systemowi GPS i komunikacji mobilnej firmy sprzątające wiedzą, gdzie są rozmieszczone ich urządzenia, jakie usługi zostały wykonane i kiedy, a także jaki jest ich aktualny status.