IFA 2019: prawdziwie bezprzewodowe słuchawki od Audio-Technica

Audio-Technica ma na swoim koncie dwa ciepło przyjęte modele słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Teraz dołączyły do nich dwa kolejne: niedrogi ATH-CK3TW i pełen funkcji ATH-CKS5TW.

ATH-CK3TW to słuchawki wyposażone w akumulator starczający na sześć godzin pracy, a ich etui pozwala wydłużyć ten czas do 30 godzin. Ich dynamiczne przetworniki mają średnicę 5,8 mm. W modelu ATH-CKS5TW jedno ładowanie starcza na aż 15 godzin, z możliwością przedłużenia tego czasu do aż 45 godzin, a za brzmienie odpowiadają przetworniki 10 mm.

Poza tym technologie napędzające obydwie propozycje są dość podobne – słuchawki automatycznie włączają się i parują z urządzeniem mobilnym po wyjęciu ich z etui, wykorzystują łączność Bluetooth 5.0 i obsługują kodeki aptX i SBC. ATH-CK3TW będą dostępne w listopadzie w cenie 100 USD (ok. 390 PLN), a ATH-CKS5TW – we wrześniu. Dostaniemy je za 150 USD (ok. 590 PLN).

Oprócz prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Audio-Technica zaprezentowała także nowy model gramofonu AT-LP5x, następcę popularnego AT-LP5. Został on wykonany z tworzywa pochłaniającego wibracje i wyposażony w J-kształtne ramię oraz wkładkę MM AT-VM95E, którą można zamienić na wkładkę MC – urządzenie ma wbudowany przedwzmacniacz obsługujący obydwa standardy. Jego napęd bezpośredni pracuje z trzema prędkościami obrotowymi: 33, 45 i 78 obrotów na minutę. Gramofon został wyceniony na 400 EUR (ok. 1 730 PLN).