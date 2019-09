IFA 2019: modem 5G dla słabszych smartfonów od Qualcomm

Do tej pory modemy 5G trafiały jedynie do flagowych telefonów, ale wraz z rozpowszechnianiem się nowego standardu technologia ta na pewno pojawi się także w tańszych, łatwiej dostępnych urządzeniach. Właśnie dlatego do nowych procesorów Qualcomm trafią zintegrowane modemy 5G.

Łączność w nowym standardzie trafi do trzech najpopularniejszych rodzin procesorów mobilnych: flagowej serii 8 i ulokowanych na średniej półce liniach 7 i 8. Na potrzeby podzespołów Qualcomm zaprojektował ulepszoną architekturę modemu i odbiornika, która łącznie nazwana została 5G Modem-RF System. Ma ona być kompatybilna z dwiema najważniejszymi częstotliwościami nowego standardu, sub-6Ghz i mmWave. Poza 5G modem będzie mógł łączyć się z częstotliwościami LTE.

Qualcomm chwali się, że już 12 marek zapowiedziało stworzenie produktów ze zintegrowanymi modemami 5G z serii 7. Wśród nich znaleźli się Motorola, Redmi, Nokia/HMD Global, Oppo i LG. Procesory te trafią do producentów w ostatnim kwartale 2019 r., a serie 6 i 8 zaplanowane są na drugą połowę 2020 r.

Poza nową technologią Qualcomm zaprezentował także modem QTM527 mmWave, przeznaczony do obsługi stacjonarnych punktów dostępu. Pozwoli on na łatwiejsze udostępnienie 5G na terenach podmiejskich i wiejskich, gdzie budowa odpowiedniej infrastruktury może być znacznie trudniejsza. Zostanie on wykorzystany najprawdopodobniej już w przyszłym roku.