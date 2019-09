IFA 2019: Razer Blade Stealth 13 – gamingowy ultrabook

Ultrabooki nie są znane z ich mocy graficznej – wiele z nich posiada tylko układy zintegrowane, z których trudno wykrzesać jest moc potrzebną do gry w nowe tytuły. Nowy Razer Blade Stealth 13 to jednak prawdziwe urządzenie gamingowe.

Komputer otrzyma potężna specyfikację: w najwyższej konfiguracji otrzymamy urządzenie z procesorem Intel Core i7-1065G7 z serii Ice Lake, 16 GB RAM, 512 GB pamięci SSD PCIe M.2 i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1650. To pierwszy ultralekki laptop z tym GPU, jednym z najnowszych układów z serii GTX, zapewniającym wystarczającą moc obliczeniową do grania w najnowsze tytuły. Urządzenie będzie dostępne w matowej, czarnej wersji kolorystycznej i z dwoma ekranami do wyboru: standardową, matową matrycą Full HD 13,3 cala oraz dotykowym ekranem 4K pokrytym szkłem Gorilla Glass.

W niższej wersji Razer Blade Stealth 13 zostanie wyposażony w matowy ekran, dysk SSD o pojemności 256 GB i kartę graficzną Intel Iris Plus, która wystarczy do gry w większość popularnych tytułów sieciowych. Ten wariant otrzymał białą obudowę. Niezależnie od konfiguracji, ultrabook będzie mógł się pochwalić bogatym wyborem portów: Thunderbolt 3, USB-C 3.1, USB 3.1 i wyjściem 3,5 mm. Najtańszy Razer Blade Stealth 13 został wyceniony na 1 500 USD (ok. 5 900 PLN), wersja z GTX 1650 i ekranem Full HD kosztuje 1 800 USD (ok. 7 080 PLN) a ta z ekranem 4K – aż 2 000 USD (ok. 7 870 PLN). Laptopy trafią do sprzedaży pod koniec września.