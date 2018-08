Panasonic prezentuje kompakt Lumix LX100 II

Na rynku pojawiają się coraz mniejsze aparaty bezlusterkowe z możliwością wymiany obiektywów, które zdają się wypierać mniej wszechstronne kompakty. Mimo tego Panasonic zdecydował się na odświeżenie jednego ze swoich najpopularniejszych kompaktów i wprowadzić na rynek Lumix LX100 II.

Oryginalna wersja kompaktu ma już cztery lata i pomimo jej niesłabnącej popularności wśród pasjonatów fotografii Panasonic uznał, że czas na zmiany. LX100 II został wyposażony w podobną do oryginalnej matrycę w formacie Micro 4/3 – bardzo dużą jak na rozmiary aparatu – która tym razem posiada rozdzielczość efektywną 17 Mpix, o 4 Mpix więcej niż w poprzednim modelu. Umożliwi ona robienie zdjęć w wysokich wartościach czułości do 25 600 ISO bez szumów. Niezmieniony pozostał obiektyw 24 – 75 mm o zakresie jasności f/2.8 – f/1.7 i maksymalna prędkość fotografowania 11 kl./s. Do pomocy przy robieniu zdjęć wykorzystamu natomiast trzycalowy ekran dotykowy z możliwością ręcznego ustawiania fokusu zdjęć i szerokokątny elektroniczny wizjer.

Oprócz zmian sprzętowych LX100 II otrzyma także szereg nowych funkcji. Jedną z nich jest tryb 4K Photo, polegający na nagraniu filmu w jakości 4K i zapisaniu go jako serii ujęć, które mogą zostać następnie obrobione jak zwykłe zdjęcia. Panasonic dodał także możliwość ładowania aparatu przez USB i możliwość sparowania urządzenia ze smartfonem za pomocą Bluetooth. LX100 II będzie dostępny w sprzedaży w październiku. Oficjalna polska cena kompaktu jest jeszcze nieznana, ale prawdopodobnie ukształtuje się na poziomie ok 3 700 – 3 800 PLN.