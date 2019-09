Jesienne premiery w HBO i HBO GO: Wielkie nowości i lubiane powroty

Jesień w HBO i HBO GO zapowiada się bardzo gorąco. Najbliższe miesiące przyniosą wiele nowości i powrotów, wśród który znajdą się seriale fantasy, obyczajowe, historyczne, komediowe czy nakręcone na podstawie dzieł literackich. Watchmen, Katarzyna Wielka, Pani Fletcher, Wataha czy Mroczne materie to tylko kilka z produkcji, których premiery odbędą się już niedługo w HBO i HBO GO.

Wybrane premiery września

Kroniki Times Square s3 (The Deuce s3) – premiera: 10 września

Finałowy sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal opowiadający o początkach pornobiznesu. Sezon trzeci to kronika ostatnich dni Times Square jako serca amerykańskiego porno biznesu. Akcja rozpoczyna się w przededniu 1985 roku, kiedy atmosfera lat 70. definitywnie dobiega końca. 42 ulica zamienia się w miejsce brutalnych przestępstw i obskurnych sklepów wideo, co sprawia, że odnowa miasta wydaje się jeszcze mniej prawdopodobna niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiany stają się nieuniknione.

Temple – premiera: 13 września, cały sezon

Serial z Markiem Strongiem w roli głównej, któremu na ekranie partneruje znana z Gry o tron Carice van Houten. Produkcja opowiadać będzie o Danielu, utalentowanym chirurgu po przejściach, który postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę. Podejmuje się w niej leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej. Lekarz musi dołożyć wszelkich starań, żeby sprawnie zarządzać swoim nieoczywistym zespołem, nielegalną kliniką oraz coraz bardziej nieprzewidywalną klientelą. Twórcą produkcji jest dwukrotnie nominowany do BAFTY Mark O’Rowe (Boy A).

Pokój 104 s3 (Room 104 III) – premiera: 14 września

Trzeci sezon oryginalnej antologii HBO stworzonej przez braci Jaya i Marka Duplassów (serial HBO Bliskość). Jest to opowieść o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach. Nowy sezon to kolejnych dwanaście półgodzinnych odcinków, a każdy z nich to inna nieoczekiwana historia kolejnych gości hotelowych. W nowym sezonie wystąpią m.in.: Luke Wilson, Christine Woods, Eric Edelstein, Robert Longstreet, Dale Dickey, Tom Woodruff Jr. czy Arturo Castro.

Wybrane premiery października

Katarzyna Wielka (Catherine The Great) – premiera: 3 października 2019

Miniserial produkcji HBO i SKY z Helen Mirren w roli jednej z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych kobiet w dziejach europejskiej polityki – Katarzyny II Wielkiej, carycy Rosji. Historia osadzona została w burzliwej politycznie i obyczajowo Rosji XVIII wieku, kiedy to przez niemal pół wieku niepodzielną władzę nad Imperium sprawowała caryca Katarzyna. Produkcja podąża za Katarzyną u schyłku jej panowania, śledząc namiętny romans, który nawiązała z Grigorijem Potiomkinem. Wśród skandali, intryg i konfliktów pozostają sobie niezwykle oddani, pokonując przeciwników i wspólnie pełniąc rolę architektów współczesnej Rosji.

Watchmen – premiera: 21 października 2019

Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa. Produkcja przywoływać ma atmosferę oryginalnej, przełomowej powieści graficznej, tworząc jednocześnie nową jakość. Twórcą scenariusza i producentem serialu jest Damon Lindelof, twórca serialu HBO Pozostawieni oraz serialu Zagubieni. W obsadzie znaleźli się: wyróżnieni Oscarem Regina King oraz Jeremy Irons, zdobywca Złotego Globa Don Johnson, wyróżniona nagrodą Emmy Jean Smart oraz Yahya Abdul-Mateen II, Louis Gossett Jr.

Pani Fletcher (Mrs. Fletcher) – premiera: 28 października

Nowy serial komediowy HBO na podstawie powieści Toma Perrotty, który jest także twórcą serialu. W warstwie fabularnej to dwie równolegle historie o dojrzewaniu bohaterów – matki, której jedyne dziecko wyprowadza się z domu i jej syna, studenta pierwszego roku. Oboje cieszą się nową wolnością, co jednak nie zawsze daje im szczęście. W produkcji występują m.in. Kathryn Hahn, Jackson White, Casey Wilson.

Kolejne premiery jesieni

Wataha s3 – premiera: jesień 2019

Na granicy nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze. Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie, Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.

Za reżyserię trzeciego sezonu polskiego serialu HBO Europe Wataha odpowiadają Olga Chajdas i Kasia Adamik. W rolach głównych ponownie wystąpią Leszek Lichota i Aleksandra Popławska. Do obsady w nowym sezonie dołączyli Borys Szyc i rosyjska aktorka Evgenia Akhremenko.

Mroczne materie (His Dark Materials) – premiera: jesień 2019

Nowy serial BBC i HBO będący adaptacją nagradzanej trylogii fantasy autorstwa Philipa Pullmana o tym samym tytule. Jest to historia pozornie zwyczajnej, ale niezwykle odważnej dziewczyny o imieniu Lyra (Dafne Keen). Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, Lyra decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Dziewczyna podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. W rolach głównych wystąpią w serialu: Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, Clarke Peters, James Cosmo, Anne-Marie Duff oraz Ariyon Bakare.

Kalendarium serialowych nowości jesieni w HBO i HBO GO: