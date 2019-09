IFA 2019: Motorola One Zoom – niedrogi telefon z poczwórnym aparatem

Motorola znana jest z produkcji ciekawych „średniaków” o niezbyt wygórowanej specyfikacji i przystępnej cenie. Jej najnowszy smartfon, One Zoom, to mocny przedstawiciel wyższej średniej półki.

Pozornie Motorola One Zoom to niczym niewyróżniający się przedstawiciel klasy średniej. Telefon otrzymał 6,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2340 x 1080, którego górną krawędź zdobi niewielkie wcięcie w kształcie litery U. Otacza ono 25-megapikselowy aparat przedni z dedykowanym trybem fotografii w słabym oświetleniu i możliwością kręcenia filmów w jakości 4K i w 30 kl./s. Wewnątrz urządzenia pracuje procesor Snapdragon 675, 4 GB RAM i 128 GB pamięci, a także akumulator o pojemności 4 000 mAh. Telefon obsługuje Androida 9.0, ale producent nie zapowiada aktualizacji do Androida 10.

Najciekawszym elementem Motoroli One Zoom jest niewątpliwie poczwórny aparat główny, umieszczony na wyraźnym wybrzuszeniu. Składają się na niego 48-megapikselowy obiektyw główny ze stabilizacją optyczną i trybem nocnym, teleobiektyw 8 Mpix z potrójnym optycznym zoomem i 10-krotnym zoomem hybrydowym, 16-megapikselowy obiektyw ultraszeroki o kącie widzenia 117 stopni oraz obiektyw z czujnikiem głębi o rozdzielczości 5 Mpix, która pozwala ozdobić zdjęcia efektem rozmytego tła. Telefon jest już dostępny w sprzedaży w cenie 1 800 PLN.