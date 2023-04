Kup tablet Lenovo Tab M10 Plus i odbierz akcesoria w prezencie

Lenovo Polska nie zwalnia tempa i rusza z nową promocją, dzięki której przy zakupie multimedialnego tabletu Lenovo Tab M10 Plus (3. generacji) można otrzymać przydatne akcesoria o wartości blisko 300 zł. Akcja trwa do 21 maja 2023 r.

Promocja dotyczy zakupu tabletu Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji – przenośnego multimedialnego urządzenia idealnie nadającego się zarówno do rozrywki, konsumpcji treści, jak i do nauki. Tablet gwarantuje wysoką wydajność dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi MediaTek Helio G80, a jego bateria pozwala na pracę przez cały dzień. Dużą zaletą Tab M10 Plus jest 10,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2K z certyfikatem niskiej emisji światła niebieskiego. Oprócz tego oferuje specjalny tryb czytania upodabniający kolorystycznie wyświetlany obraz do drukowanej książki, idealny do ebooków czy edycji dokumentów.

W ramach promocji do każdego zakupu dołączane są akcesoria: etui na tablet z funkcją stojaka i rysik Lenovo Active Pen 3 umożlwiający wygodne tworzenie notatek czy realizowanie swoich rysowniczych pasji.

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy w okresie od 10.04.2023 r. do 21.05.2023 r. zakupić Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji, wyciąć z opakowania produktu kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://lenovopolska.pl/promocja-m10plus/. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia. Po zaakceptowaniu zgłoszenia etui na tablet i rysik Lenovo Active Pen 3 zostaną wysłane kurierem pod wskazany w formularzu adres.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin można znaleźć na stronie: https://lenovopolska.pl/promocja-m10plus/.

Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały nabyte od następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl oraz X-kom.pl.