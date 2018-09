IFA 2018: uniwersalny adapter do obiektywów OlloClip

We wrześniowym numerze Magazynu T3 znajdziecie garść porad, jak stać się mistrzem fotografii smartfonem. Do sklepów już niedługo trafi gadżet, który ułatwi wam to zadanie – klips do obiektywów OlloClip, który można przypiąć do każdego telefonu.

Miniaturowe obiektywy od OlloClip będzie można przyczepić do smartfona za pomocą specjalnego adaptera Multi Device Clip. Służy on do połączenia smartfona z przeznaczonymi dla iPhone’a X produktami z serii Connect X. Po włożeniu obiektywu do klipsa użytkownik ustawia go w taki sposób, aby całkowicie zakrywał aparat (lub jeden z nich) w telefonie i dostosowuje zacisk do grubości urządzenia. Dzięki temu zyskujemy możliwość zrobienia zdjęć z efektem „rybiego oka”, makr lub ujęć szerokokątnych. Adapter można stosować z przednimi i tylnymi aparatami w smartfonach i tabletach o grubości nie większej niż 12 mm. Urządzenia mogą być opakowane w etui.

Uniwersalny klips do obiektywów umożliwi skorzystanie z tego intrygującego gadżetu większej liczbie użytkowników – do tej pory propozycje OlloClip były dostępne głównie dla posiadaczy iPhone’ów. Nowe produkty będą dostępne na rynku w połowie września. Sam klips będzie kosztował 45 USD (ok. 170 PLN), ale będzie go można kupić również w zestawie z jednym obiektywem za 60 USD (ok. 230 PLN). Pozostałe elementy będzie można dostać w regularnej cenie 60 USD lub w zestawach, na przykład takim zawierającym trzy najpopularniejsze efekty fotograficzne. Jest on wyceniony na około 530 PLN.