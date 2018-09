IFA 2018: nowe ładowarki od Mophie

Wraz z rosnącą popularnością ładowania bezprzewodowego na rynku pojawia się coraz więcej ładowarek Qi. Podczas tegorocznych targów IFA Mophie zaprezentowało cztery nowe bezprzewodowe ładowarki Charge Stream przeznaczone do ładowania smartfonów w różnych sytuacjach.

Pierwsza z nich, Mophie Vent Mount, spodoba się osobom, które nie wyposażyły swojego samochodu we wbudowaną ładowarkę bezprzewodową. Montuje się ją na kratce wentylacyjnej. Dzięki regulowanemu uchwytowi pasuje ona do większości smartfonów. Podczas jazdy nie tylko zadba o doładowanie telefonu, ale także ułatwi korzystanie z nawigacji w telefonie. Maksymalna moc ładowania Vent Mount to 10 W, ale ładowarka jest zoptymalizowana także pod standardy Samsunga (9 W) i Apple (7,5 W). Jest ona dostępna w cenie 70 USD (ok. 260 PLN).

Mophie Desk Stand przeznaczony jest do użytku domowego. Ten stojak z ładowarką o mocy ładowania 10 W można ustawić tak, aby współpracował z telefonem w orientacji poziomej lub pionowej. Podstawkę indukcyjną można również wyjąć i korzystać z niej w płaskiej pozycji. Desk Stand będzie dostępny jesienią w cenie 70 USD.

Mophie zaprezentowało ponadto dwie ładowarki z wbudowanymi powerbankami. Ten mniejszy, Charge Stream Powerstation Wireless, posiada baterię o pojemności 6 040 mAh, co przekłada się na około 34 godziny ładowania telefonu. Wersja XL wyposażona została w akumulator 10 000 mAh zapewniający 40 dodatkowych godzin. Obydwa modele otrzymały także porty USB-A zoptymalizowane do szybkiego ładowania, dzięki czemu za pomocą powerbanka można ładować dwa urządzenia naraz. Ładowarki dostępne są już w sprzedaży; mały Powerstation kosztuje 80 USD (ok. 290 PLN) a duży – 100 USD (ok. 370 PLN).