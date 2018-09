IFA 2018: Qualcomm aptX Adaptive poprawi jakość bezprzewodowego audio

Bezprzewodowe audio już wkrótce zabrzmi lepiej niż kiedykolwiek. To wszystko dzięki Qualcommowi i nowej wersji popularnego kodeka aptX, która otrzyma możliwość dynamicznej optymalizacji swojego brzmienia w zależności od tego, czego i gdzie akurat słuchamy.

Większość słuchawek bezprzewodowych przeznaczonych do współpracy z Androidem posiada wsparcie dla kodeka aptX. Umożliwia on maksymalizację jakości danych audio przesyłanych przez pasmo Bluetooth, którego przepustowość jest dość niska. Obecna wersja aptX powstała w 2015 roku i do tej pory nie otrzymała żadnych znaczących zmian – dwa dodatkowe standardy, gaminowy Low Latency i audiofilski HD, były stosunkowo rzadko wykorzystywane przez producentów. Po trzech latach Qualcomm postanowił unowocześnić swój kodek i dostosować go do nowych trendów w bezprzewodowym odtwarzaniu muzyki.

Nowa wersja aptX nosi nazwę Adaptive i umożliwia optymalizację przesyłania sygnału audio w zależności od źródła odtwarzanego dźwięku i poziomu głośności otoczenia. Kodek wykryje, czy akurat słuchamy muzyki w biurze czy też oglądamy film w cichym pomieszczeniu, i dostosuje strumień danych tak, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia dźwiękowe. Prędkości przesyłania będą wahały się pomiędzy 276 a 420 kBit/s. AptX Adaptive otrzyma także specjalny tryb gamingowy Low Latency. Niezmienny pozostanie natomiast format przesyłanego audio, czyli 24-bit i 48 kHz. Pierwsze słuchawki i głośniki wyposażone w obsługę odświeżonego kodeka pojawią się już we wrześniu, a na smartfony (te z systemem operacyjnym Android 9.0) trafi on najprawdopodobniej w grudniu.