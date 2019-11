Google otwiera projekt Google Cardboard

Ledwie miesiąc temu pożegnaliśmy Google Daydream, najambitniejszy projekt zakładający wprowadzenie wirtualnej rzeczywistości na smartfony. Na otarcie łez Google daje nam otwarty dostęp do kodu źródłowego i narzędzi służących do budowania apek na nieco bardziej, hmm, chałupniczy headset.

Dla przypomnienia – Google Cardboard to prosty zestaw rzeczywistości wirtualnej typu „zrób to sam”, który składa się z kilku kartonowych arkuszy i soczewek. Aby zminimalizować koszty urządzenia, rolę ekranu przejmuje w nim wyświetlacz smartfona. Google nie wspiera go już od jakiegoś czasu, ale mimo to wielu programistów wykazywało zainteresowanie tworzeniem apek na niemal martwą platformę. Właśnie dlatego Google zdecydowało się na otwarcie projektu Cardboard. Wszystkie narzędzia, biblioteki kodu i interfejsy programowania będą od tej pory dostępne jako oprogramowanie open source, dzięki czemu skorzysta z nich każdy zainteresowany deweloper.

Otwarcie Cardboard raczej nie skłoni Google do inwestowania w obszar smartfonowego VR – według firmy przyszłość tej technologii na telefonach raczej ogranicza się do rzeczywistości rozszerzonej – ale może zachęcić ich do podobnego potraktowania projektu Daydream. Był to nieco bardziej zaawansowany odpowiednik Cardboard z dedykowanym headsetem, który jednak nie spotkał się ze zbyt ciepłym przyjęciem wśród klientów komercyjnych. Kto wie, może nowe apki stworzone z myślą o Cardboard i otwarcie Daydream VR na nowo rozbudzą w użytkownikach chęć korzystania z wirtualnej rzeczywistości na smartfonach?