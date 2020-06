IBM rezygnuje z prac nad technologiami rozpoznawania twarzy

Przez Stany Zjednoczone przelewa się fala protestów przeciwko brutalności policji na tle rasowym. Wywołała ona dyskusję na temat metod stosowanych przez amerykańskie służby porządkowe, także tych technologicznych. W odpowiedzi na nie IBM zdecydowało się zaprzestać prac nad technologią rozpoznawania twarzy.

Decyzja producenta została podyktowana troską o transparentne i uczciwe postępowanie z informacjami o obywatelach. W liście otwartym skierowanym do Kongresu Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele IBM podkreślają, że technologie rozpoznawania twarzy nigdy nie powinny być wykorzystywane do masowej inwigilacji, profilowania rasowego oraz innych działań naruszających podstawowe prawa i wolności człowieka. Jednocześnie firma zaprosiła inne przedsiębiorstwa do dyskusji na temat miejsca tych algorytmów w utrzymywaniu porządku publicznego.



Technologia rozpoznawania twarzy była wielokrotnie sprawdzana pod kątem dokładności w zależności od koloru skóry i płci obserwowanych osób. Przeprowadzone przez Joy Buolamwini i Timnit Gebru badanie Gender Shades z 2018 roku wskazało, że większość najpopularniejszych systemów rozpoznawania twarzy (w tym ten od IBM) ma problemy z poprawną identyfikacją ciemnoskórych osób, w szczególności kobiet. Podobne wyniki zostały uzyskane w zeszłorocznym projekcie amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii. IBM ma nadzieję, że technologie rozpoznawania twarzy nie wejdą do powszechnego wykorzystywania przez amerykańską policję do czasu udoskonalenia technologii i wyeliminowania niedokładnej identyfikacji osób.