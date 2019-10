Nowości od Microsoftu na konferencji Surface 2019

Linia Surface od Microsoftu nie dorównuje swoją popularnością produktom Apple, ale i tak znalazła grono wiernych wielbicieli. Na pewno ucieszy ich fakt, że teraz do rodziny tej dołączyły zupełnie nowe gadżety.

Wśród nowości znalazł się m. in. Surface Laptop 3, następca smukłego komputera od Microsoftu. Będzie on dostępny w dwóch wersjach – 15-calowej wyposażonej w specjalny procesor AMD Ryzen Surface Edition i kartę graficzną z serii Vega oraz 13,5-calowej z czterordzeniowymi procesorami Intel 10 generacji. Tym razem zrezygnowano z miękkiej, materiałowej wyściółki, koncentrując się zamiast tego na zastosowaniu większego trackpada, dodaniu portów USB-A i USB-C oraz zastosowaniu technologii szybkiego ładowania. Microsoft obiecuje, że urządzenie jest trzy razy szybsze od MacBooka Air. Wariant 13,5 cali będzie wyceniony na minimum 1 000 USD (ok. 4 000 PLN) a większy laptop kosztuje od 1 200 USD (ok. 4 800 PLN).

Konferencja była także okazją do zaprezentowania dwóch nowych tabletów z serii Surface Pro. Surface Pro X to odpowiedź na iPada Pro – potężne urządzenie działające na podkręconym procesorze SQ1 Arm, opartym na mobilnych czipach Snapdragon. Ma on 13-calowy ekran, natywne wsparcie dla LTE i ulepszony rysik Surface Pen. Surface Pro 7 to natomiast odświeżona wersja ubiegłorocznego modelu z procesorami Intel 10 generacji, do 16 GB RAM i dyskami SSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Ceny Pro X zaczną się od 1 000 USD, a Pro 7 – od 750 USD (ok. 3 000 PLN).

Wśród nowości pojawiły się także dość niespodziewane gadżety. Surface Duo, najnowszy smartfon od Microsoftu, działa na Androidzie i procesorze Snapdragon 855. Jego najbardziej nietypowym elementem jest podwójny wyświetlacz o przekątnej 2 x 5,6 cala, osadzony na zawiasie 360 stopni. Laptop Surface Neo również otrzymał dwa ekrany – Microsoft zastosował najcieńsze panele LCD na świecie, dzięki czemu sprzęt ma jedynie 5,6 mm grubości. To urządzenie działające na nowym systemie operacyjnym Windows 10 X, zaprojektowanym specjalnie dla sprzętów z podwójnym ekranem. Cena powyższych propozycji nie są znane, a ich premiera nastąpi dopiero pod koniec 2020 roku. Już wkrótce będziemy mogli natomiast skorzystać z prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Surface Earbuds. Zostały one wycenione na 250 USD (ok. 1 000 PLN).