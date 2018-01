CES 2018: czujnik promieni UV od L’Oreal

Może L’Oreal nie do końca kojarzy się z marką, którą spodziewalibyśmy się ujrzeć na targach CES, ale zaprezentowane przez nich rozwiązanie na pewno zasługuje na uwagę. Ten niewielki czujnik natężenia promieniowania UV można przyczepić nawet do paznokcia, a przy jego pomocy łatwiej będzie zadbać o bezpieczeństwo na słońcu.

UV Sense to niewielki czujnik, który można przykleić do skóry lub umieścić na odzieży. Ma on pomóc w ochronie skóry przed nadmierną ekspozycją na słońce. Sensor nie łączy się z telefonem za pomocą Bluetootha czy Wi-Fi – zamiast tego łączy się on ze smartfonem za pomocą NFC. Po odczytaniu danych z czujnika towarzysząca mu aplikacja analizuje je i na podstawie zebranych informacji wskazuje metody ochrony przed nadmiernym promieniowaniem. Oczywiście wrażliwość na słońce jest inna u każdej osoby, dlatego przy pierwszym uruchomieniu aplikacja prosi o podanie informacji dotyczących koloru karnacji i typu skóry, za pomocą których dostosowuje wskazówki do potrzeb użytkownika. Porady dotyczyły będą wyboru odpowiednich kosmetyków z linii L’Oreal i ogólnych zasad bezpieczeństwa na słońcu.

Czujnik UV Sense będzie dostępny na rynku latem 2018 roku. Nie znamy jeszcze dokładnej ceny, ale według L’Oreal nie powinna ona przekroczyć 50 USD (ok. 175 PLN).