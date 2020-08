Hyundai zapowiada markę aut elektrycznych Ioniq

Pierwszy Hyundai Ioniq dostępny był w wersji elektrycznej, hybrydowej i hybrydowej plug-in. Samochód zdobył duże grono fanów, co nie uszło uwadze koreańskiego producenta. Już wkrótce na rynku samochodów elektrycznych pojawi się zupełnie nowa marka, nazwana właśnie Ioniq.

Hyundai ogłosił właśnie, że planuje wyodrębnienie samochodów elektrycznych z obecnej oferty i objęcie ich osobną marką. To część planu koreańskiego producenta, który zakłada sprzedaż miliona pojazdów elektrycznych do 2025 roku, co przełoży się na około 10% przewidywanej wartości rynku aut elektrycznych. Samochody Ioniq powstaną w oparciu o modułową platformę podłogową e-GMP (znaną także z „elektryków” Kii), która chowa większość systemu napędowego pod podłogą, zapewniając dużo przestrzeni w kabinie.



Na chwilę obecną w planach są trzy modele Ioniq. Ioniq 5, crossover segmentu C, ma pojawić się na rynku już w przyszłym roku. Samochód powstanie na bazie auta koncepcyjnego Hyundai 45, zaprezentowanego po raz pierwszy w 2019 r. Nieco dłużej poczekamy na sedana Ioniq 6, opartego na przepięknym, koncepcyjnym samochodzie sportowym Prophecy – ten trafi do sprzedaży w 2022 roku. Ostatni zapowiadany model to Ioniq 7, duży SUV, który będzie dostępny w 2024 roku.