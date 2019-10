Hyundai uruchamia autonomiczne taksówki BotRide

Wydajność dachu z panelami słonecznymi zależy od wielu czynników, ale nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych pozwala on wprowadzić do domowego budżetu spore oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. W wizji Tesli panele są nie tylko umieszczone na dachu, ale wręcz go zastępują.

(więcej…)