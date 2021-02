Hyundai Ioniq 5 oficjalnie

Grupa Hyundai mocno inwestuje w elektromobilność. Swoją huczną premierę miał właśnie Ioniq 5, elektryczny crossover segmentu C i pierwsze dostępne w sprzedaży auto zbudowane na platformie podłogowej E-GMP.

Nowa platforma Grupy Hyundai od początku powstawała z myślą o autach elektrycznych. Jest ona skalowalna, a w wersji na Ioniqa 5 charakteryzuje się bardzo długim rozstawem osi równym 3000 mm, dłuższym zarówno od rozstawu osi w Tucsonie, jak i w większym modelu Santa Fe. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu skrajnie krótkich zwisów z przodu i tyłu. Bateria wbudowana została w podłogę samochodu i zorganizowana w taki sposób, by zminimalizować jej objętość; nowa konstrukcja ma stawiać na maksymalny zasięg i pełen komfort wewnątrz kabiny.



Ioniq 5 wyróżnia się nietypowym, futurystycznym wzornictwem, przywodzącym na myśl zaprezentowany w zeszłym roku model koncepcyjny 45. Nadwozie ozdobione jest mocnymi, geometrycznymi przetłoczeniami, wąskimi światłami i nieprzezroczystym grillem, a w dachu znajdą się opcjonalne panele fotowoltaiczne.



Wewnątrz uwagę zwraca przede wszystkim „zawieszony” tunel środkowy, który może przesuwać się do przodu i do tyłu w zależności od naszych upodobań i potrzeb. Tylne fotele mogą być wysuwane o 135 mm do przodu i nachylane, a w te przednie wbudowane zostały… podnóżki, co pozwoli wyciągnąć się na fotelu w trakcie postojów. Do dyspozycji otrzymamy także 12-calowy ekran inforozrywki i pełen zestaw systemów asystujących i telemetrycznych.



Samochód ma dwa bagażniki, główny z tyłu i dodatkowy z przodu pojazdu. Wewnątrz znajdziemy także złącze do ładowania innych gadżetów (komputerów, elektrycznych hulajnóg itd.), Ioniq 5 został bowiem wyposażony w system dwustronnego ładowania dużych urządzeń elektronicznych. Uzupełnianie baterii auta ma trwać rekordowo krótko – przy wykorzystaniu ładowarki CCS odzyskamy 70% pojemności akumulatora w zaledwie 18 minut.



Elektryczny crossover będzie oferowany w dwóch wariantach: standardowym i długodystansowym. Ten pierwszy zostanie wyposażony w napęd na tylną oś, baterię 58 kWh i silnik 218 KM, co pozwoli rozpędzić się od zera do setki w 8,5 sekundy; wersja AWD otrzyma dodatkowy napęd i łączną moc 235 KM. Jeszcze ciekawiej przedstawia się wariant Long Range, wyposażony w akumulator 72,6 kWh. Według Hyundaia, jedno ładowanie ma przekładać się na nawet 482 km jazdy według norm WLTP. Również ten samochód będzie dostępny w wersji AWD o łącznej mocy 306 KM.



Ioniq 5 trafi najpierw do sprzedaży w Korei Południowej – samochód powinien być dostępny w salonach w ciągu kilku najbliższych dni. Data jego europejskiej premiery jest póki co nieznana, ale prawdopodobnie przypadnie ona na drugi kwartał 2021 roku.