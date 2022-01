Alienware Concept Nyx – domowy serwer dla graczy

Jak co roku, również tegoroczna edycja CES pełna będzie nietypowych gadżetów i urządzeń koncepcyjnych, niektórych bardziej przydatnych niż inne. Concept Nyx od Alienware to gamingowa wariacja na temat domowego serwera, która ma umożliwić granie z dowolnego miejsca w mieszkaniu.

Sercem Concept Nyx ma stać się potężny komputer gamingowy, na którym odpalane są gry. Tytuł jest następnie strumieniowany przez sieć lokalną do urządzenia docelowego – komputera stacjonarnego, laptopa czy smartfona. Jeśli chcemy, w trakcie rozgrywki możemy przełączać się pomiędzy różnymi odbiornikami. Serwer ma obsługiwać do czterech gier jednocześnie, a także łączyć z serwisami typu Steam czy Epic Games Store, dając graczom dostęp do całej biblioteki.

Zaletą Concept Nyx ma być płynność rozgrywki. W przypadku usług grania w chmurze typu Stadia czy GeForce Now, do zabawy konieczne jest szybkie łącze sieciowe – jeśli połączenie zacznie słabnąć lub się rwać, nie da się kontynuować zabawy. Lokalny serwer eliminuje ten problem, zapewniając niższy lag i lepszą stabilność połączenia. Jak wiele spośród eksperymentów Alienware, projekt znajduje się dopiero na etapie konceptu, i być może wcale nie ujrzy światła dziennego w komercyjnym wydaniu. Czas pokaże, czy gracze wykażą zainteresowanie lokalnymi serwerami streamingowymi.