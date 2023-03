HTC VIVE wprowadza rozbudowany ekosystem XR oraz uruchamia VIVERSE dla biznesu

Firma HTC VIVE zaprezentowała nowe urządzenia i rozwiązania, które znacznie rozbudowują ekosystem XR i poszerzają o nowe możliwości wykorzystania wirtualnej i mieszanej rzeczywistości w biznesie. Na trwających w Barcelonie targach MWC 2023, HTC VIVE zaprezentowało m.in. VIVERSE dla biznesu, czyli immersyjne i intuicyjne rozwiązanie, służące do łatwego budowania przestrzeni dla wirtualnej współpracy, urządzenie REIGN CORE S2 – prywatne i mobilne rozwiązanie 5G, nakładkę do mieszanej rzeczywistości do najnowszego zestawu VIVE XR Elite, aktualizacje rozwiązania do wirtualnej produkcji filmowej – VIVE Mars CamTrack oraz dużo więcej. Na strefie demonstracyjnej zostały zaprezentowane także możliwości współpracy wszystkich ww. urządzeń, które razem tworzą najbardziej zaawansowany technologicznie wirtualny ekosystem.

VIVERSE dla Biznesu

Organizacje coraz częściej chcą udostępniać immersyjne przestrzenie dla pracowników i klientów oraz wspierać zdalną współpracę, środowiska edukacyjne, możliwości sprzedaży i nie tylko. Po udanym wdrożeniu wielu projektów partnerskich, VIVERSE oferuje teraz funkcje platformy jako usługi wraz z uruchomieniem wszechstronnego i konfigurowalnego VIVERSE dla firm.

VIVERSE for Business ułatwia organizacjom tworzenie własnych przestrzeni wirtualnych, dzięki wprowadzeniu gotowych bloków konstrukcyjnych, które od awatarów po funkcje komunikacyjne włącznie, w prosty sposób kształtują wygląd i przestrzeń wirtualną. Na targach Mobile World Congres, wraz z partnerem Cityscape, VIVERSE zademonstrowało w jaki sposób zastosowanie gotowych modułów pomaga określić styl oraz rozmiar wirtualnej przestrzeni, a następnie w prosty sposób zbudować swoje własne miejsca do pracy. Wstępne moduły budowania otoczenia będą zawierały takie gotowe elementy jak: pokój wspólny, recepcję, wystawę, pomieszczenie dla zespołu, sala do spotkań oraz audytorium. Pomieszczenia można edytować w dowolny sposób dla swoich własnych potrzeb. VIVERSE dla firm jest dostępny za pomocą wielu urządzeń takich jak: smartfony, tablety, komputery stacjonarne, laptopy ale przede wszystkim na zestawy do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości.

Nakładka do mieszanej rzeczywistości VIVE XR Elite

Nowa nakładka MR dla VIVE XR Elite została zaprojektowana, aby zwiększyć immersyjność oraz intuicyjność doświadczeń mieszanej rzeczywistości. Przy użyciu wygodnego i komfortowego rozwiązania użytkownicy będą w stanie zachować świadomość sytuacyjną i z łatwością używać XR Elite w realnym świecie. Nakładka do gogli mieszanej rzeczywistości już niebawem będzie dostępna na stronie vive.com.

VIVE Mars CamTrack

VIVE Mars CamTrack to łatwe w zastosowaniu, a jednocześnie profesjonalne rozwiązanie, które zapewnia dokładne śledzenie pozycji kamery na potrzeby wirtualnej produkcji filmowej. Na targach MWC w strefie demo zostały zaprezentowane możliwości Mars CamTrack wykorzystując dodatkowo prywatną siec 5G REIGN CORE S2 oraz najnowsze zestawy VIVE XR Elite. Zaprezentowano tam efekty produkcji serialu fantasy Son of a dragon, a także reklamy samochodu Infiniti Q60. Oba materiały powstały przy wykorzystaniu VIVE Mars CamTrack, ściany wideo – LED Wall firmy AOTO Electronics.

VIVE Originals – BEATDAY

W ramach rozwiązania VIVE Originals, HTC VIVE kontynuuje rozwój platformy immersyjnej i interaktywnej rozrywki – BEATDAY. Jest to miejsce, w którym znajdują się różne immersyjne treści, dostępne na gogle i okulary XR, ale także na komputery i urządzenia mobilne. Najnowsze dzieło jest już tam dostępne pod tytułem – „Light the Night: Redhat Killer” – zaprezentowane wcześniej na wydarzeniu SXSW, jest pierwszą teatralną projekcją na BEATDAY. Podczas tego wydarzenia, użyto wolumetrycznego strumienia wideo i połączono elementy gier logicznych z fragmentami koncertu. Podczas tego wydarzenia użytkownicy VIVE XR Elite, wspólnie spędzili czas na koncercie Julii Wu w cyberpunkowym barze Hikari Bar, utrzymanym w klimacie inspirowanym tajwańskim dramatem Light in the night.

G REIGNS – REIGN CORE S2

G REGINS to spółka zależna od HTC, która zadebiutowała na zeszłorocznym Mobile World Congress, swoją demonstracją przenośnego, prywatnego 5G (P5G) – technologii współtworzonej z Lumen Technologies. Unikalne i mobilne urządzenie REIGN CORE P5G dostarcza szybką sieć 5G o małych opóźnieniach i dużej przepustowości. Za jego pomocą HTC VIVE był w stanie zaopatrzyć w szybki internet strefę demonstracyjną VR na targach MWC 2022. W tym roku zaprezentowano najnowszy system 5G – REIGN CORE S2. To niewielkie urządzenie o zasięgu 10 000 metrów kwadratowych powstało na standardach O-RAN, jest wielkości dużej walizki oraz niezwykle łatwe do zainstalowania w biurach, przestrzeniach tymczasowych, magazynach itp. REGIN CORE S2 jest używany na stoiskach HTC, w których w czasie rzeczywistym transmitowane są wysokojakościowe projekcje wideo VIVE Mars CamTrack i VIVE Originals.

VIVE Focus 3 i pakiet oprogramowania opartego na lokalizacji

Technologia Location Based Experience (LBE) firmy VIVE została również zaprezentowana w grze Mission Planet X w Park Playground. W tej wieloosobowej grze VR zespoły składające się z czterech osób wspólnie walczą z obcą cywilizacją. Gracze używają zestawu VIVE Focus 3, których kontrolery są zintegrowane z rekwizytami, aby zwiększyć immersję w rozgrywce. VIVE Focus 3 i oprogramowanie Location Based Software Suite (LBSS) firmy VIVE, umożliwiają szybkie i łatwe stworzenie doświadczenia VR (gry, eventu, szkolenia) opartego na lokalizacji w różnych środowiskach. LBSS jest łatwe w instalacji, jednocześnie może obsługiwać wielu uczestników, a także pozwala na szybką wymianę graczy.