Honda publikuje ceny nowego Civica Type R

Honda publikuje szczegóły, dotyczące cen nowego Civica Type R. Najnowszy Type R nawiązuje do długiej tradycji wyczynowych pojazdów, inspirowanych duchem wyścigów, ponownie przesuwając granice osiągów w samochodach z napędem na przednią oś.

Ceny rekomendowane modelu Civic Type R będą zaczynać się od 244 900 PLN. Za tę cenę klienci otrzymają najbardziej zaawansowanego i wszechstronnego Civica Type R, jaki dotychczas powstał. Inżynierowie Hondy dopracowali każdy aspekt nowego modelu, między innymi wprowadzili modyfikacje poprawiające aerodynamikę, zastosowali lekkie komponenty oraz zapewnili solidny wzrost maksymalnej mocy.

W Type R dostępna jest tylko jedna opcja silnikowa – jest to najmocniejszy i najpotężniejszy VTEC Turbo, jaki kiedykolwiek wyprodukowała Honda. Odpowiednio przekonstruowana, sześciobiegowa przekładnia manualna oferuje szybszą i bardziej bezpośrednią zmianę biegów niż w poprzedniej generacji modelu. Połączono ją z nowym systemem dopasowania obrotów i funkcją auto blip, które zapewniają perfekcyjną redukcję biegów, aby pomóc w zrównoważeniu samochodu przy wchodzeniu w zakręty.

Pozostałe standardowe elementy wyposażenia to między innymi, opracowane specjalnie dla wersji Type R, elementy stylistyczne, dzięki czemu jest on niższy i szerszy od standardowego Civica, z którego wykorzystano jedynie drzwi przednie i klapę bagażnika. Nowe, aerodynamicznie ukształtowane nadkola w połączeniu z subtelnie, ale efektywnie przeprojektowanymi zderzakami i bardziej wydajnym tylnym spojlerem, oferują znaczący poziom użytecznej siły docisku do nawierzchni. Standardowo montowane są również nowe, szerokie, 19-calowe felgi w matowej czerni, wykonane z lekkich stopów, na które zakładane są opony Michelin Pilot Sport 4S, stworzone z wykorzystaniem hybrydowej mieszanki gumowej, zapewniającej przyczepność na różnych rodzajach nawierzchni.

We wnętrzu Civic Type R oferuje ten sam poziom co nowy Civic e:HEV, dodatkowo z elementami zorientowanymi na wysokie osiągi i wykorzystanie sugestywnego, klasycznego wykończenia Type R w kolorze karmazynowej czerwieni. W pełni konfigurowalny, cyfrowy zestaw wskaźników jest standardem w modelu Type R i stanowi podstawę centralnego układu kokpitu.

Wśród nowych funkcji jest system Honda LogR – wysoce zintegrowany system rejestracji danych, który czerpie informacje z wielu czujników rozmieszczonych w samochodzie. Dostarcza on kierowcy obszerny pakiet danych, przedstawianych w sposób, który ma pomóc w rozwijaniu umiejętności prowadzenia samochodu. Za pośrednictwem centralnego ekranu dotykowego parametry takie jak przeciążenia w jednostkach G, siły działające na opony, jak również istotne poziomy temperatury czy ciśnienia są prezentowane w przejrzystych, łatwych do interpretacji formatach.

Pierwsze dostawy nowej Hondy Civic Type R w Europie spodziewane są w pierwszym kwartale 2023 r.