Yoga Slim 9i – zrównoważony, odpowiedzialny, stylowy i majestatyczny

Rozmiar rynku laptopów sprawił, że dzisiaj nie wybieramy już ich tylko ze względu na specyfikację, ale i przekaz, który niesie ze sobą urządzenie. Że nazbyt to wydumane? A jednak. Często laptop od pierwszego spojrzenia lub informacji, z którą jest kojarzony, mówi bardzo dużo o właścicielu. Tak jest nie tylko w przypadku urządzeń gamingowych, dla grafików czy biurowych. Co mówi o właścicielu fakt posiadania przez niego laptopa Lenovo Yoga Slim 9i? Na pewno, że ma wysokie wyczucie stylu, ceni sobie wrażenia audiowizualne oraz działa jak najbardziej odpowiedzialnie w kontekście dbania o środowisko naturalne.

Ten ultrasmukły, 14-calowy laptop powstał z materiałów pochodzących z recyklingu i może pochwalić się certyfikatem neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Myślenie w sposób zrównoważony może być jednak trendy nie tylko ze względu na to, że nasza świadomość dotycząca tego, jak działamy wobec planety, zaczęła być coraz większa. Lenovo Yoga Slim 9i wygląda bowiem nad wyraz atrakcyjnie wizualnie. Aluminium klasy lotniczej z zaokrąglonymi krawędziami, szeroki panel gładzika, dotykowy ekran OLED PureSight o rozdzielczości 4K o jasności do 600 nitów i z technologią VESA DisplayHDR 500 True Black sprawiają, że model ten od pierwszego wejrzenia może stać się obiektem westchnień nie tylko przyrodników. W rzeczywistości proporcje ekranu 16:10 i 100-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 będą sprzyjać produktywności w każdej dziedzinie.

Pierwsze otworzenie pokrywy ujawnia obraz o wąskich ramkach, a już po kolejnych kilku chwilach zauważa się, jaką różnicę potrafi zrobić częstotliwość odświeżania 90 Hz i czas reakcji na poziomie 1 ms. Równie dobrze prezentuje się warstwa dźwiękowa, gdzie doświadczenie wielokrotnie nagradzanej, również u nas, marki premium audio Bowers & Wilkins, zaowocowało umieszczeniem w Lenovo Yoga Slim 9i czterech głośników brytyjskich mistrzów. Dwa przednie to głośniki Dolby Atmos, dzięki którym dźwięk może otaczać słuchacza ze wszystkich stron.

Wewnątrz laptopa znalazło się miejsce dla najnowszej, dwunastej generacji procesorów Intel Core z platformą Intel Evo. Jak zwykle w przypadku Lenovo dostępnych jest wiele konfiguracji, w tym do 32 GB pamięci RAM. Pomimo małych rozmiarów (grubość ok. 14-14,5 mm) i niskiej wagi wynoszącej 1,2 kg, w komputerze zainstalowano także mocną baterię 75 Wh, dającą nawet do 20 godzin działania bez konieczności podłączenia ładowarki. Uwagę zwracają również aż trzy porty Thunderbolt 4 i kamera internetowa na podczerwień.

Nie mniej istotnym elementem sprzedażowym Lenovo Yoga Slim 9i jest opieka pozakupowa, roztoczona nad właścicielem laptopa. Producent zapewnia przy zakupie dwa lata usługi Premium Care, obejmującej przez ten czas obsługę technika przez infolinię, czat i e-mail czy naprawę sprzętu z dojazdem do klienta. Wsparcie techniczne to również pomoc dotycząca oprogramowania, konfiguracji sieci itp.

W życiu zazwyczaj trzeba chodzić na kompromisy, ale jeśli w świecie laptopów połączymy ze sobą styl, wygodę, moc i odpowiedzialność, na które składa się Lenovo Yoga Slim 9i, konieczności kompromisów musimy poszukać gdzieś indziej.