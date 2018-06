Honda przerywa prace nad robotem Asimo

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych robotów człekokształtnych na świecie, Honda Asimo, właśnie przeszedł do historii. Producent zdecydował się na zakończenie projektu i wykorzystanie technologii użytej do budowy robota w bardziej praktycznych zastosowaniach.

Asimo został zaprezentowany w 2000 roku i był jednym z pierwszych autonomicznych robotów zaprojektowanych do interakcji z ludźmi. Jego nowatorskość polegała przede wszystkim na zaawansowanej motoryce – robot wyposażony był w stawy o mobilności zbliżonej do ludzkiej. Ponadto Asimo sam korygował położenie swojego środka ciężkości, dzięki czemu mógł płynnie pokonywać przeszkody terenowe. W ciągu ostatnich lat naukowcy wielokrotnie go ulepszali i modyfikowali: robot nauczył się m. in. grać w piłkę nożną (rozegrał mecz nawet z Barackiem Obamą), tańczyć i serwować napoje. Potrafił również rozpoznawać obiekty oraz reagować na głos, gesty i mimikę człowieka.

Historia Asimo dobiega końca w tym roku. Honda zdecydowała, że ze względu na brak postępów w projekcie produkcja robota i jego rozwój są definitywnie zakończone. Technologie, które zostały wykorzystane do budowy Asimo, nie odejdą jednak w niepamięć – Honda wykorzysta je do projektowania i rozwoju robotów przeznaczonych do codziennej pomocy i towarzyszenia ludziom. Cztery spośród nich zostały zaprezentowane podczas tegorocznych targów CES 2018, ale wiadomo, że technologia trafi także do specjalnej uprzęży pomagającej osobom po wypadku w nauce chodzenia czy motocykla, który potrafi sam utrzymywać pion. Asimo nie będzie już rozwijany, ale jego istniejące egzemplarze wciąż będą dostępne do obejrzenia.