Hilton wprowadzi funkcje smart home do pokojów gościnnych

Sieli hoteli prześcigają się w uatrakcyjnianiu swojej oferty, ale czasami to najprostsze rozwiązania są najbardziej kuszące. W przyszłym roku Hilton ma wprowadzić do swojej oferty aplikację Hilton Honors, która będzie służyła nie tylko do rejestracji i otwierania drzwi cyfrowym kluczem, ale również zarządzania funkcjami smart home w pokoju hotelowym.

Apka na razie pełni rolę wirtualnego klucza do pokoju, ale już niedługo będzie oferować możliwość zarządzania szeregiem parametrów pomieszczenia. Za jej pomocą będzie można zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, przygasić lub włączyć wybrane żarówki oraz zasunąć zasłony. Funkcjonalność ta jest na chwilę obecną w fazie testów – korzysta z niej jeden hotel – ale już wkrótce znajdzie się w ofercie większej ilości obiektów. W 2018 zdalne sterowanie pokojem ma stać się standardem i trafić do Hiltonów na całym świecie.

W przyszłości funkcjonalność systemu zostanie rozszerzona o dodatkowe usługi. W pokojach zostaną umieszczone inteligentne głośniki, takie jak Google Home lub Amazon Echo, które umożliwią głosowe sterowanie wszystkimi powyższymi funkcjami i wiele więcej. Telewizor hotelowy będzie mógł posłużyć do zalogowania się na konto na Netflixie i strumieniowania żądanej zawartości. Ponadto Hilton planuje zastąpić dekoracje ścienne inteligentnymi ramkami do zdjęć – na czas pobytu gość będzie mógł ustawić w nich własną grafikę lub zdjęcie.