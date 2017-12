10 rzeczy, których nie wiesz o internecie światłowodowym

Jest wiele rodzajów łączy, które umożliwiają dostęp do internetu. Zarówno stacjonarne, jak i mobilne rozwiązania dostępu do sieci, rozwijają się równorzędnie i nic nie wskazuje na to, żeby LTE miało w najbliższej przyszłości zastąpić Polakom internet stacjonarny. Wśród rodzajów łączy, coraz większą popularnością cieszy się światłowód – te wykonane ze szklanych włókien kable, dostarczają obecnie najnowocześniejszy i ultraszybki internet, który daje niekończące się możliwości, bez odczuwalnych spadków prędkości. To bez wątpienia technologia przyszłości, która idealnie sprawdza się w domowej sieci, gwarantując wszystkim użytkownikom superszybkie pobieranie i buforowanie plików z prędkością światła.

10 najważniejszych informacji na temat światłowodu

1/ Idea przesyłania światła za pomocą przezroczystych przewodów została zaprezentowana po raz pierwszy już w latach 40. XIX wieku, ale praktycznie zastosowano ją dopiero w 1956 roku w gastroskopie, który został skonstruowany na Uniwersytecie Michigan.

2/ Światłowód jest od wielu lat z powodzeniem wykorzystywany na rynku telekomunikacyjnym, (chociażby do łączenia ze sobą centrali telefonicznych). Pierwszy kabel światłowodowy w Polsce powstał w 1978 roku na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

3/ To obecnie najlepszy i najnowocześniejszy sposób przesyłania informacji – transmisja odbywa się za pomocą światła.

4/ To najszybszy sposób wysyłania danych – szybkość transmisji może osiągać nawet 25 Tbit/s. To, jaką prędkość uda się osiągnąć, uzależnione jest przede wszystkim od odległości między nadajnikiem, a odbiornikiem sygnału, jednak spadki prędkości nie są odnotowywane.

5/ Internet światłowodowy ma największy zasięg spośród dostępnych mediów. Może też poszczycić się ogromną pojemnością informacyjną oraz dużą przepływnością.

6/ Światłowody są niezawodne, solidne, bardzo proste w obsłudze, a przy tym dają niekończące się możliwości.

7/ Internet światłowodowy jest w pełni odporny na wszelkiego rodzaju zakłócenia elektromagnetyczne oraz tradycyjne metody przechwytywania danych – jest zatem w pełni bezpieczny.

8/ Światłowody odnotowują bardzo małe straty, dzięki czemu są w stanie przesyłać sygnały na znaczne odległości. Nawet w domowej sieci, gdy wielu użytkowników jest jednocześnie podłączonych do internetu,

9/ Sieci światłowodowe nieustannie się rozrastają, dzięki czemu, przesyłanie danych odbywa się coraz sprawniej – szybkie buforowanie oraz pobieranie plików z najwyższą prędkością to stan permanentny.

10/ Światłowody sukcesywnie wypierają tradycyjne okablowanie, dzięki czemu dostęp do szybkich łączy internetowych staje się coraz powszechniejszy.

Orange – dostawca technologii przyszłości

Sieć Orange jest bez wątpienia najpopularniejszym dostawcą internetu światłowodowego w Polsce. W tamtym roku, udziały firmy na rynku FTTH wyniosły 17%, tuż za nią znalazła się Inea z wynikiem 11% i Multimedia – 3,8%. Oferta sieci, z którą można się zapoznać na tej stronie: https://www.orange.pl/view/internet-domowy jest na tyle atrakcyjna, że w ubiegłym roku skorzystało z niej ponad 140 tysięcy klientów, a liczba węzłów światłowodowych została podwojona do blisko 155 tysięcy. Orange ma ambitne plany na najbliższe lata: do 2020 roku zamierza dostarczyć ultraszybki internet do 5 milionów gospodarstw.

Światłowody – nie tylko do internetu

Choć obecnie światłowody kojarzą się przede wszystkim z ultraszybkim internetem, początkowo nie miały zbyt dużo wspólnego z telekomunikacją, za to powszechnie stosowano je w medycynie. Z racji tego, że są cienkie i z łatwością przewodzą światło, z ich pomocą można było oświetlić trudno dostępne części organizmu i przekazać ich obraz. Oprócz tego, są stosowane w silnikach odrzutowych i transformatorach, w czujnikach do pomiaru naprężeń, ciśnienia i temperatury. Często spotykane są również w systemach bezpieczeństwa lub zasilania – szczególnie tam, gdzie użycie metalowych kabli jest niemożliwe. Nie można tez zapomnieć o dekoracyjnej funkcji światłowodów – bardzo często służą jako ozdoba świetlna. Jednak mimo wielu zadań, jakie mogą pełnić, najważniejsza to dostarczanie najszybszego i najnowocześniejszego internetu, technologię przyszłości. Dostępna na Orange.pl oferta internetu światłowodowego sprosta oczekiwaniom nawet największych internetowych maniaków i zapewni maksymalny komfort podczas buforowania i pobierania plików.

Artykuł sponsorowany