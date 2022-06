Rewolucje technologiczne w nowej Toyocie RAV4

Toyota prezentuje model RAV4 na 2023 rok z nowym wyposażeniem poprawiającym komfort, bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Udoskonalenia obejmują nowy system multimedialny i konfigurowane cyfrowe zegary, a także nowe funkcje w zestawie systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense.

RAV4 2023 otrzymuje system multimedialny z nowym 10,5-calowym ekranem wysokiej rozdzielczości (HD). System w standardzie zawiera nawigację online. umożliwiającą dokładne planowanie podróży w oparciu o aktualizowane na bieżąco informacje, w tym o natężeniu ruchu, wydarzenia na drodze czy dostępność miejsc parkingowych.

Aplikacja na telefon MyT zapewnia dostęp do różnych informacji o samochodzie, jak analizy jazdy, poziom paliwa, różnego rodzaju ostrzeżenia i lokalizacja samochodu. Nowy agent głosowy Hey Toyota daje więcej możliwości komunikowania się z samochodem. Reaguje na komendy głosowe, by ustawić klimatyzację i multimedia, wykonać połączenie telefoniczne oraz otworzyć lub zamknąć okna. Hey Toyota rozumie naturalne konwersacyjne zdania. Na przykład, jeśli kierowca lub pasażer powie „zimno mi”, agent głosowy zamknie okna lub podniesie temperaturę w ustawieniach klimatyzacji. Nawigacja rozpoznaje również znaki drogowe i może wyświetlać lokalne ostrzeżenia pogodowe oraz powiadamiać kierowcę o występowaniu stref niskiej emisji.

RAV4 2023 daje dostęp do większej liczby funkcji zdalnych dostępnych przez aplikację MyT, z których kierowca może korzystać z dowolnego miejsca. Aplikacja pozwala na telefonie sprawdzić, czy samochód jest zamknięty, ma zamknięte okna i wyłączone światła. Funkcje te są standardem we wszystkich wersjach odświeżonego RAV4. Aplikacja MyT daje także możliwość zablokowania i odblokowania drzwi na odległość – to przydatna funkcja, jeśli ktoś potrzebuje dostępu do samochodu bez kluczyka, na przykład aby z niego coś wyjąć lub wyczyścić wnętrze. Można również włączyć światła awaryjne, co ułatwia odnalezienie pojazdu na dużym parkingu, oraz zdalnie uruchomić klimatyzację w celu ogrzania lub schłodzenia kabiny przed wyruszeniem w podróż. Funkcje te są nowym standardem w wyższych wersjach wyposażenia.

RAV4 2023 otrzymuje cyfrowe zegary wyświetlane na dużym, 12,3-calowym ekranie TFT, dzięki którym kierowca może szybko przeglądać i odczytywać kluczowe dane pojazdu bez rozpraszania uwagi podczas jazdy. Cyfrowe zegary na tablicy wskaźników dają możliwość personalizacji ustawień. Do wyboru są cztery style – Casual, Smart, Sport i Tough, trzy layouty oraz inne opcje ustawień, dzięki czemu kierowca może wybrać najistotniejsze informacje prezentowane wraz z cyfrowym prędkościomierzem i obrotomierzem. Można na przykład włączyć dane o ekonomii jazdy, informacje o utworze odtwarzanym przez system audio czy informacje z inteligentnego tempomatu.

RAV4 2023 zyskuje poszerzony i udoskonalony zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zyskuje układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, który ułatwia bezpieczne skręcanie na przecięciach dróg. System wykryje ryzyko kolizji z nadjeżdżającym pojazdem podczas skrętu oraz ostrzeże o pieszych przechodzących przez ulicę, w którą samochód skręca. W takich sytuacjach TSS włącza sygnał ostrzegawczy, a w razie konieczności automatycznie hamuje, by pomóc uniknąć kolizji.

Nowa funkcja wspomagania kierownicy w razie ryzyka zderzenia pomaga kierowcy uniknąć uderzenia w pieszego, który wszedł na jezdnię, jednocześnie utrzymując samochód pod kontrolą, w miarę możliwości w granicach jego pasa ruchu. W RAV4 Plug-in Hybrid system rozpozna również rowery i zaparkowane pojazdy i zareaguje na nie. PCS w RAV4 Plug-in Hybrid zyskuje również możliwość wykrywania pojazdów nadjeżdżających z przeciwka na pasie ruchu samochodu i zmniejsza ryzyko zderzenia czołowego.

Produkcja Toyoty RAV4 2023 rozpocznie się w trzecim kwartale 2022 roku.