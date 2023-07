Hegel Viking – nowy referencyjny odtwarzacz CD norweskiego producenta

Firma Hegel zaprezentowała model Viking. Jest to referencyjny odtwarzacz CD, który został opracowany z myślą o zapewnieniu możliwie najwyższej wydajności odtwarzania płyt kompaktowych. Urządzenie zaprojektowano tak, aby gwarantowało wierną reprodukcję sygnału audio, co osiągnięto dzięki optymalizacji poszczególnych podzespołów.

Kilka lat temu Hegel musiał zaprzestać produkcji odtwarzacza CD Mohican, ponieważ kluczowe komponenty do tego modelu nie były już wytwarzane. Od tego czasu norweski producent pracował nad następcą tego cenionego urządzenia, który byłby jeszcze lepszy od pierwowzoru. Nie jest łatwo poprawiać coś, co jest już niemal doskonałe, ale Heglowi się to udało, czego dowodem jest właśnie Viking – najlepszy odtwarzacz CD, jaki kiedykolwiek stworzył.

Dlaczego Viking?

Hegel nazwał swoje nowe urządzenie „Viking”, ponieważ ta norweska firma, podobnie jak wikingowie, ulepsza istniejące już technologie i produkty. Kiedy rozpoczęła się era wikingów, łodzie istniały już od tysięcy lat. Mimo tego, wikingowie stale udoskonalali je, aby móc żeglować nie tylko blisko wybrzeży, ale również wypływać na dalekie wyprawy, przemierzać oceany. To zaprowadziło wikingów na nowe lądy, nowe kontynenty. Podobnie jest z formatem CD – choć ma on już swoje lata, to firma Hegel wierzy, że po udoskonaleniu jest nadal najlepszym dostępnym nośnikiem cyfrowym.

Naturalne brzmienie

Viking na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie nieskomplikowanej konstrukcji, ale to właśnie jego prostota świadczy o doskonałości. Urządzenie koncentruje się wyłącznie na odtwarzaniu płyt CD, osiągając w tym niespotykany poziom wierności. W modelu Viking zastosowano wyłącznie wysokiej jakości podzespoły, co przyczynia się do tego, że ten referencyjny odtwarzacz CD brzmi zdumiewająco naturalnie.

Model marki Hegel wykorzystuje specjalnie zaprojektowany laser i szczelinowy napęd CD, aby zapewnić optymalny odczyt danych zapisanych na „srebrnych krążkach”. Został wyposażony w nowoczesny układ DAC, który zapewnia wysokiej jakości konwersję sygnału cyfrowego na analogowy. Wszystko z zachowaniem wszelkich niuansów w odtwarzanych dźwiękach, bez ingerencji w oryginalny sygnał zapisany na płycie i przy minimalnym poziomie zniekształceń.

Sygnał pozbawiony szumów

Praca zastosowanych w Vikingu napędu i przetwornika C/A jest kontrolowana z wykorzystaniem systemu zegara głównego o unikalnej konstrukcji, co zapewnia precyzyjne taktowanie. Kryształ kwarcu o bardzo niskim szumie fazowym oraz opatentowana technika SoundEngine przyczyniają się do tego, że zniekształcenia typu jitter redukowane są do absolutnego minimum.

Specjalnie opracowany dla Vikinga stopień analogowy obejmuje zarówno analogowy filtr dolnoprzepustowy, jak i technikę Line Driver, gwarantując w pełni zrównoważoną i pozbawioną szumów transmisję sygnału do wzmacniacza. Co więcej, Viking został wyposażony w czytelny wyświetlacz OLED, który został wybrany również z uwagi na niski poziom generowanych szumów. To wszystko przekłada się na bardziej klarowny i szczegółowy dźwięk.

Dostępne złącza i sterowanie pilotem

Hegel Viking ma na tylnym panelu parę zbalansowanych wyjść XLR oraz parę wyjść RCA, a także 75-omowe cyfrowe wyjście BNC. Dzięki temu urządzenie jest nie tylko wygodne w obsłudze, ale również elastyczne jeśli chodzi o integrację z dowolnym systemem audio. Co więcej, odtwarzacz CD ma też funkcję automatycznego przechodzenia w tryb czuwania. W zestawie znajduje się solidny, aluminiowy pilot Hegel RC8, który pozwala na obsługę nie tylko modelu Viking, ale też innych urządzeń norweskiego producenta.

Wkrótce dostępny

Z uwagi na design Viking doskonale współgra szczególnie z modelami P30A i H30A firmy Hegel. Dostępność nowego odtwarzacza płyt CD przewidziana jest na wrzesień 2023 roku.