Thule Shine Air Purifier Canopy – innowacyjna budka wózka z oczyszczaczem powietrza

Dla wielu rodzin z całego świata zanieczyszczenie powietrza jest smutną codziennością. Niemowlęta i małe dzieci są najbardziej narażone na szkodliwe skutki zanieczyszczenia – ponieważ ich płuca są w kluczowym momencie rozwoju. To dlatego firma Thule stworzyła budkę wózka z wbudowanym oczyszczaczem powietrza Thule Shine Air Purifier Canopy – czyli opcjonalne akcesorium dla wózka miejskiego Thule Shine, za sprawą którego twoje dziecko może oddychać w dowolnymi miejscu oczyszczonym powietrzem.

Firma Thule nawiązała współpracę ze szwedzkim startupem technologicznym bubl. AB – jej celem było stworzenie technologii oczyszczania powietrza, którą wykorzystano w budce Thule Shine Air Purifier Canopy. Bazujący na odkryciach naukowych i wykorzystujący technologie o potwierdzonej skuteczności system gwarantuje, że dziecko oddycha czystym powietrzem.

W budce zastosowano filtry EPA oraz cichy wentylator, który nie budzi śpiącego dziecka i nie przeszkadza mu – przez cały czas generuje on delikatny, spokojny przepływ oczyszczonego powietrza (każdej minuty dostarczając do budki do 150

litrów przefiltrowanego powietrza). Współpracująca z nim aplikacja porównuje jakość powietrza wokół budki oraz w jej wnętrzu, a także informuje użytkownika o konieczności wymienienia filtrów.

Jak to działa:

Zamontuj budkę na gondoli lub siedzisku twojego wózka Thule Shine Podłącz ładowalną baterię do budki Włącz oczyszczacz powietrza, ustaw szybkość nawiewu i połącz go z aplikacją (via Bluetooth), by monitorować jakość powietrza Umieść dziecko w wózku Thule Shine i razem cieszcie się spacerem w mieście

Thule Shine – kompaktowy, ale przestronny miejski wózek

Od niemowlęcia do małego dziecka – nowy wózek Thule Shine pozwala rodzicom wygodnie przemieszczać się po mieście od dnia narodzin. Wózek jest lekki, kompaktowy i łatwy w obsłudze (co czyni go idealnym do spacerowania w ciasnych miejskich zaułkach), jednocześnie jednak oferuje bezkompromisowy zestaw nowoczesnych funkcji. Wyposażono go m.in. w miękko wyściełane, odwracane siedzisko, dużą, wentylowaną i rozkładaną budkę oraz wbudowaną, regulowaną podpórkę pod nogi, zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo.

Bogaty zestaw akcesoriów – przydatnych od dnia narodzin

Wózek Thule Shine jest kompatybilny z wieloma użytecznymi akcesoriami, które przydadzą się już od pierwszego dnia. Innowacyjna budka z oczyszczaczem powietrza Thule Shine Air Purifier Canopy może zostać zamontowana zarówno na gondoli, jak i siedzisku, dzięki czemu dziecko może oddychać oczyszczonym powietrzem we wszystkich kluczowych fazach rozwoju.

Budka z oczyszczaczem powietrza Thule Shine Air Purifier Canopy pojawi się w sprzedaży latem 2023 r. w cenie 2 379 PLN.

Wózek miejski Thule Shine jest dostępny w cenie 3 299 PLN.