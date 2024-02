Odkurzacz bezprzewodowy Dyson podświetla, dokładnie odkurza bez plątania włosów, a także myje podłogi twarde

Firma Dyson właśnie wprowadziła na nasz rynek swój pierwszy uniwersalny bezprzewodowy odkurzacz z funkcją aktywnego mycia. Dyson V15s Detect Submarine jest odpowiedzią na problemy generowane przez dostępne już na rynku modele odkurzaczy myjących. Urządzenie Dyson jest wielofunkcyjnym, wszechstronnym odkurzaczem bezprzewodowym usuwającym kurz, plamy i rozlane płyny. Funkcja 4w1 zapewnia mycie, podświetlanie zabrudzeń, dokładne odkurzanie, bez plątania włosów. Wszystko w jednym urządzeniu. Co istotne, Dyson V15s Detect Submarine przez cały czas sprzątania myje powierzchnie czystą wodą.

Precyzyjnie zaprojektowana elektroszczotka z wałkiem do czyszczenia na mokro Dyson Submarine zużywa dokładnie tyle wody, ile potrzeba, aby skutecznie usunąć rozlane płyny, uporczywe plamy i drobne suche zanieczyszczenia, takie jak np. okruszki.

Dzięki najnowszej Technologii Extraction Plate odkurzacz skutecznie czyści na mokro, bez nadmiaru wody na podłodze. Unikalna konstrukcja płytki umieszczonej tuż przy wałku szczotki, odsącza nadmiar wody z elektroszczotki prosto do pojemnika, zapewniając doskonałe efekty bez nadmiernego moczenia podłogi. Aby to osiągnąć, inżynierowie z Dyson zaprojektowali także system 8 punktów rozprowadzania wody, który dzięki wysokiemu ciśnieniu równomiernie rozprowadza wodę i sprawia, że cała powierzchnia wałka jest odpowiednio nawilżona. Z ośmiu punktów rozprowadzania wody rozmieszczonych w równych odstępach wzdłuż wałka uwalniane jest dokładnie 18 ml wody na minutę, co umożliwia efektywne mycie, po którym podłoga nie jest niepotrzebnie mokra.

Napędzany przez silnik wałek z mikrofibry usuwa rozlane płyny, uporczywe plamy i drobne zanieczyszczenia, a brudna woda jest odprowadzana przez wytrzymałą płytę i trafia bezpośrednio do oddzielnego pojemnika, który można łatwo opróżnić.

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 300 ml umożliwia czyszczenie twardych podłóg na mokro do 110 m² powierzchni przy każdym pełnym zbiorniku wody. Nieco większy zbiornik na brudną wodę o pojemności 360 ml zapobiega ponownemu zabrudzeniu podłogi, dzięki czemu wałek od początku do końca sprzątania jest nasączony czystą wodą.

Elektroszczotka Dyson Submarine z wałkiem do czyszczenia na mokro, zaprojektowana jest tak, aby sprzątanie pod meblami i wzdłuż krawędzi było po prostu wygodne. Odkurzacz jest lekki w prowadzeniu, zwrotny i łatwy w manewrowaniu. Co więcej, usuwa zabrudzenia i rozlane płyny nawet z najtrudniej dostępnych miejsc.

Elektroszczotka Fluffy Optic podświetla mikroskopijny, niezauważalny na twardych podłogach kurz sprawiając, że niewidoczne zabrudzenia stają się widoczne.

Inteligentny czujnik pomiaru zanieczyszczeń wskazuje, czy odkurzanie było naprawdę dokładne. Ekran LCD pokazuje w czasie rzeczywistym, zanieczyszczenia zebrane przez odkurzacz. Co więcej, na ekranie LCD w trakcie użytkowania pojawiają się informacje na temat rozmiaru i ilości wciąganych cząstek, stanowiące naukowy dowód dokładności sprzątania. Mikroskopijne drobinki kurzu są mierzone i zliczane przez czujnik piezoelektryczny, który automatycznie dostosowuje moc ssania do różnych powierzchni i ilości zanieczyszczeń.

Silnik Dyson Hyperdymium pracuje z prędkością do 125 000 obr./min, wytwarzając bardzo dużą moc ssania, co pozwala na dokładne i wszechstronne sprzątanie. Po zakończeniu odkurzania i doczepieniu elektroszczotki z wałkiem do czyszczenia na mokro Dyson Submarine, silnik Hyperdymium zostaje automatycznie odcięty od zasilania, więc odkurzacz przestaje zasysać powietrze. Zapobiega to przedostaniu się wody do silnika i sprawia, że zabrudzona woda i zanieczyszczenia trafiają do specjalnego zbiornika w elektroszczotce Dyson Submarine a czas odkurzania wydłuża się do 120 minut.

Zaawansowana, szczelna filtracja wyłapuje 99,99% cząsteczek tak drobnych jak 0,3 mikrometra, dzięki czemu mamy pewność że żadne zabrudzenia nie wydostaną się na zewnątrz. Technologia cyklonów Dyson skutecznie oddziela kurz i brud od podłóg oraz innych powierzchni, a uszczelnienie całego urządzenia sprawia, że zanieczyszczenia nie przedostają się z powrotem do pomieszczeń.

Oprócz uniwersalnej końcówki Dyson Combi do odkurzania mebli, narożników, listew przypodłogowych, czy szuflad i końcówki szczelinowej do trudniej dostępnych miejsc, odkurzacz Dyson V15s Detect Submarine jest wyposażony w mini elektroszczotkę zapobiegającą plątaniu się włosów, która świetnie zbiera długie włosy i sierść. Szczotka o stożkowym kształcie ze specjalnie wyprofilowanym włosiem została zaprojektowana w taki sposób, aby włosy nie owijały się wokół niej, lecz bezpośrednio przesuwały się ku jej węższemu końcowi, a następnie zsuwały się z niego i trafiały do pojemnika. Mechaniczne właściwości szczotki sprawiają, że świetnie nadaje się ona do usuwania długich włosów i podobnych zanieczyszczeń, jednak została ona stworzona również z myślą o dokładnym odkurzaniu takich miejsc jak materace czy sofy, a także legowiska zwierząt w których kurz jest głęboko ukryty.

Model ten jest już dostępny w Polsce w cenie 4 299 PLN.