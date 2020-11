HBO wyprodukuje serial The Last of Us

Gry z serii The Last of Us są znane przede wszystkim ze swoich walorów fabularnych – wzruszające opowieści o ludziach starających się odnaleźć swoje miejsce w postapokaliptycznym świecie zdobyły wierne grono fanów. Pierwsza część już wkrótce zostanie przeniesiona na ekran przez HBO.

Pierwsze głosy na temat serialowej adaptacji The Last of Us pojawiły się w marcu bieżącego roku, ale dopiero teraz HBO zdecydowało się na oficjalne potwierdzenie plotek. Na oficjalnym Twitterze stacji pojawiła się informacja o tym, kto zostanie zatrudniony do technicznej części projektu. Głównym scenarzystą i producentem wykonawczym serialu zostanie Neil Druckmann, scenarzysta obydwu części gry, a towarzyszył mu będzie twórca serialu Czarnobyl Craig Mazin. W projekcie wezmą udział następujący producenci: Sony Pictures Television, PlayStation Productions i samo studio Naughty Dog, odpowiedzialne za obie części The Last of Us.



Zgodnie z zapowiedziami, serial produkcji HBO będzie obejmował pierwszą grę z serii. Jej fabuła rozgrywa się w postapokaliptycznej wersji Stanów Zjednoczonych, kilkanaście lat po wybuchu plagi, która zmieniła większość ludzkości w krwiożercze potwory. Na tym tle poznajemy głównych bohaterów: cynicznego Joela i młodziutką Ellie, których los zmusi do podróży przez terytoria pełne nie tylko zombiaków, ale także niebezpiecznych ludzi. Miejmy nadzieję, że adaptacja The Last of Us nie napotka na drodze tylu przeszkód, co film oparty na innej grze od Naughty Dog, Uncharted – ten znajduje się w wiecznej produkcji już od ponad dekady.