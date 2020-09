HarmonyOS od Huawei będzie dostępne na smartfonach

Konflikt ekonomiczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami nie był łaskawy dla Huawei – producent stracił nie tylko źródło wielu komponentów, ale także możliwość aktualizacji Androida. W odpowiedzi Chińczycy stworzyli system HarmonyOS, który ostatecznie ma trafić także na smartfony.

HarmonyOS to autorski system operacyjny Huawei, opracowany jako alternatywa dla Androida; ze względu na obostrzenia producent ma ograniczony dostęp do aktualizacji systemu Google. Początkowo miał on trafić jedynie na tablety, smartwatche, telewizory i systemy infotainment w samochodach, ale ostatecznie pojawi się także na smartfonach. Marka szacuje, że w bibliotece dostępnych programów znajduje się obecnie 96 tysięcy aplikacji – dla porównania, Sklep Play i App Store mają ich miliony – ale liczba ta ciągle rośnie.



Aby zachęcić deweloperów do tworzenia aplikacji na HarmonyOS, Huawei rozpoczęło akcję OpenHarmony, udostępniając im otwartą wersję systemu. Na razie wspiera ona tylko urządzenia o maksymalnie 128 MB RAM, ale do końca przyszłego roku limit ten zostanie stopniowo usunięty. Producent ma nadzieję, że ten ruch pozwoli im odzyskać zaufanie klientów: w pierwszej połowie 2020 na świecie sprzedało się 105 milionów telefonów Huawei, mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy to nabywców znalazło 118 mln egzemplarzy.