Guns N’ Roses z nowym utworem „Perhaps”

Po wielu plotkach, domysłach i spekulacjach, najnowszy utwór Guns N’ Roses oficjanie trafił do serwisów cyfrowych. Perhaps zostało napisane i nagrane przez Axla Rose’a, Slasha oraz Duffa McKagana w tym roku. To ich pierwsza wspólna kompozycja oraz nagranie od 30 lat, od czasów The Spaghetti Incident? z 1993 roku.

O ile Slash i Duff mieli faktycznie znacznie więcej do powiedzenia przy tworzeniu oficjalnej wersji Perhaps niż przy singlach z 2021 roku Hard Skool i ABSUЯD (które były przerobionymi wersjami demo z dawnych lat), również Perhaps nie jest zupełnie nową piosenką – bardzo wczesne demo krążyło wśród fanów od kilku lat, a fani słyszeli, jak Guns N’ Roses grają piosenkę w trakcie soundchecku przed koncertem w Izraelu w czerwcu tego roku.

Bez względu na genezę utworu, fani zawsze wypatrują nowej muzyki Guns N’ Roses, szczególnie gdy w jej powstanie zaangażowani są wszyscy trzej fundamentalni członkowie grupy. Oficjalnego debiutu live Perhaps należy spodziewać się podczas północno-amerykańskiej trasy koncertowej GN’R, która potrwa do połowy października.

Jak wyznał Slash w rozmowie z „Trunk Nation With Eddie Trunk”: – Jest parę starszych piosenek, które kompletnie przerobiliśmy w trakcie lockdownu. Te utwory czekają na swoją premierę. Dodam, że są bardzo dobre, dlatego nie mogę doczekać się ich premiery.