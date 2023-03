London Brew zainspirowane kultowym albumem Milesa Davisa

Projekt płytowy London Brew, zainspirowany kultowym albumem Milesa Davisa Bitches Brew z 1969 roku, zostanie wydany nakładem Concord Jazz jako zestaw 2LP, 2CD i cyfrowo. Premiera 31 marca 2023 roku.

Projekt London Brew utworzyli muzycy zebrani przez producenta i gitarzystę Martina Terefe’a oraz producenta wykonawczego Bruce’a Lampcova. W projekcie udział wzięli m.in.: Benji B, Theon Cross, Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Dave Okumu czy Tom Skinner. Materiał został nagrany podczas pandemii, w grudniu 2020 roku, w Paul Epworth’s Church Studios w Londynie.

Zapowiedzią albumu jest singiel Miles Chases New Voodoo in the Church, o którym Nubya Garcia mówi: – Ten singiel jest naszą interpretacją ody Milesa Davisa do Jimiego Hendrixa (Miles Runs the Voodoo Down). Zawsze byłam bardzo zainspirowana twórczymi umysłami zarówno Milesa, jak i Jimiego. Obaj wytyczali własne ścieżki, co jest czymś, do czego dążyłam w mojej karierze. Już od jakiegoś czasu eksperymentuję ze swoją muzyką, dlatego udział w tym projekcie jednocześnie hołdującym dziedzictwu Milesa był radością zarówno twórczą, jak i osobistą.

To, co zaczęło się jako plan występu na żywo w Barbican z okazji 50. rocznicy Bitches Brew na początku 2020 roku (wydarzenie niestety zostało odwołane przez pandemię), ostatecznie przerodziło się w coś znacznie większego. London Brew nie jest jedynie hołdem dla ikony współczesnej muzyki, ale także fragmentem muzycznej historii Londynu. Jak pisze Lampcov w notatkach do albumu: London Brew jest również inspirowany… Londynem. Miastem, kreatywnością, ludźmi i ich zmaganiami.

Osiem utworów London Brew to inteligentna i swobodna wizja muzyków, połączonych wspólną improwizacją. – Przez wszystkie moje lata nagrywania nigdy nie byłem zaangażowany w proces improwizacji na taką skalę – mówi Dave Okumu z The Invisible.

Theon Cross podkreśla, że: – Możliwość grania z grupą ludzi (pod koniec roku naznaczonego pandemią) z tak swobodnym podejściem do muzyki była poruszającym doświadczeniem.

Shabaka Hutchings dodaje: – Dla mnie tym właśnie jest Bitches Brew. To grupa muzyków tworzących muzykę z miłości do niej. Tworzą coś, co wyraża jedność i ruch. Oto, czym jest życie… Nie ma nic bardziej żywego niż to. To właśnie Bitches Brew.

Grafika okładkowa autorstwa Toby’ego Laurenta Belsona