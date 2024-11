GUESS Watches prezentuje nową kolekcję Santa Muerte – hołd dla kultury Meksyku

Marka GUESS Watches, znana ze swoich wyrazistych projektów, przedstawia najnowszą kolekcję zegarków – Santa Muerte, inspirowaną ikoną Świętej Śmierci, nawiązującą do tradycji i symboliki meksykańskiego Dnia Zmarłych. Kolekcja łączy w sobie odważny, ale wyrafinowany design, który jest hołdem dla bogactwa kulturowego i duchowego Meksyku.

Nowe modele to idealny wybór dla osób poszukujących oryginalnych dodatków o głębokiej symbolice. Zegarki z nowej kolekcji wyróżniają się precyzyjnymi, artystycznymi detalami nawiązującymi do postaci Santa Muerte, która w meksykańskiej tradycji symbolizuje śmierć jako część cyklu życia. Modele GW0754L1 i GW0784G1 to połączenie złotych akcentów, żywych kolorów i wyjątkowych wzorów, zaczerpniętych ze sztuki Día de los Muertos. Dodatkowo charakteryzują się doskonałą funkcjonalnością – solidne mechanizmy kwarcowe, wytrzymałe materiały oraz precyzyjne wykończenie sprawiają, że są one nie tylko ozdobą, ale i niezawodnym towarzyszem na co dzień.

Detale kolekcji:

Zegarek damski GW0754L1: Model zachwyca kontrastem kolorowych kwiatów i złotych elementów. Czaszka na środku tarczy nadaje zegarkowi odważnego i artystycznego wyrazu, a bogata ornamentyka dodaje stylowej elegancji.

Zegarek męski GW0784G1: Męska wersja modelu z kolekcji Santa Muerte jest równie imponująca. Oprócz unikalnej tarczy, zdobionej motywem czaszki i kwiatów, zegarek wyposażony jest w dodatkowe subtarcze, wskazujące dzień tygodnia, datę oraz 24 godzinną skalę. Ciemna kolorystyka paska kontrastująca ze złotymi akcentami, podkreślając jego wyjątkowy charakter.

Każdy zegarek jest niepowtarzalnym dziełem sztuki, które podkreśli wyjątkowość jego właściciela. Kolekcja Santa Muerte dostępna jest w wybranych butikach GUESS oraz na www.timetrend.pl