Need for Speed Unbound – możliwości personalizacji

Electronic Arts i Criterion opublikowali dziś serię nowych filmów z rozgrywki Need for Speed Unbound, pokazujących sposoby, w jakie gracze mogą wyrazić swój styl i wywrzeć jeszcze większe wrażenie, jeżdżąc z zawrotną prędkością ulicami Lakeshore City. W Need for Speed Unbound gracze będą mieli do dyspozycji ponad 10 000 różnych opcji personalizacji swojego samochodu, w tym nowe okleiny karoserii, naklejki, felgi i wiele innych. Gracze odkryją nowe formy wyrażania siebie, dzięki niepowtarzalnym efektom jazdy, niestandardowemu audio, a także charakterystycznym tagom, które eksplodują z samochodu w towarzystwie stylizowanych grafik i dźwięków, kiedy gracze wykonują skoki, palą gumę i driftują po ulicach.

Oto niektóre z możliwości personalizacji, które czekają na graczy:

Legendarne Modyfikacje: Najbardziej ekstremalna forma personalizacji, jaka kiedykolwiek trafiła do Need For Speed. To najbardziej unikalna forma modyfikacji, która wprowadza bodykity, drastycznie zmieniające samochód, w jedyną w swoim rodzaju maszynę.

Zaszpanuj nowymi felgami: Możesz dostosować każdy centymetr swojego samochodu dzięki nowym projektom i nakładkom wentylującym, które nadadzą felgom więcej wyrazu niż kiedykolwiek wcześniej.

Podkręcone dekale: Udekoruj swój samochód z pomocą nowego edytora winyli, zawierającego projekty największych pionierów mody ulicznej, nowe fonty, elementy street-artu i wiele więcej!

Wyeksponuj bebechy: Usuń zderzaki, aby nadać swojemu pojazdowi bardziej agresywny wygląd, który z pewnością przykuje uwagę konkurencji, gdy ta będzie wąchać twoje spaliny.

Gra Need for Speed Unbound tworzona jest z myślą o technologii nowej generacji i będzie dostępna w rozdzielczości 4K przy 60 FPS po raz pierwszy w serii, już od momentu premiery na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, 2 grudnia 2022 roku.