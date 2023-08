RØDE ogłasza Wireless PRO – najpotężniejszy mikrofon bezprzewodowy

Firma RØDE ogłosiła przełomowy nowy system mikrofonów bezprzewodowych dla filmowców i twórców treści — Wireless PRO. Świeżo po wypuszczeniu Wireless ME, idealnego domyślnego mikrofonu dla twórców, RØDE udostępnia najpotężniejszy kompaktowy system bezprzewodowy w historii.

Ultrakompaktowy, profesjonalny, bezprzewodowy

Pomimo swoich potężnych możliwości, Wireless PRO ma ten sam kieszonkowy rozmiar, co reszta serii bezprzewodowej RØDE, z nową, elegancką estetyką. Jest dostępny w dwukanałowym zestawie z dwoma nadajnikami i odbiornikiem i wykorzystuje najnowocześniejszą cyfrową transmisję RØDE Series IV 2,4 GHz oraz zastrzeżony kodek o prawie zerowej latencji ze 128-bitowym szyfrowaniem, aby zapewnić krystalicznie czysty, niewiarygodnie stabilny dźwięk w odległości do 260 m w linii wzroku. Zintegrowane klipsy i wbudowane mikrofony dookólne o jakości emisyjnej w nadajnikach sprawiają, że konfiguracja jest dziecinnie prosta, a urządzenie jest uniwersalnie kompatybilne z aparatami, smartfonami i tabletami, komputerami i innymi urządzeniami audio za pośrednictwem analogowego TRS 3,5 mm i cyfrowego wyjścia USB-C.

Doskonały dźwięk w każdym scenariuszu

Wireless PRO oferuje szereg zaawansowanych funkcji, dzięki którym twórcy mogą rejestrować nieskazitelny dźwięk w każdych warunkach. 32-bitowe możliwości nagrywania zmiennoprzecinkowego na pokładzie umożliwiają użytkownikom nagrywanie bezpośrednio do nadajników bez obcinania dźwięku. Ta przełomowa funkcja gwarantuje, że użytkownicy zawsze będą mieli czystą kopię zapasową swojej sesji – nawet w bardzo dynamicznych scenariuszach – i eliminuje potrzebę ustawiania poziomów wzmocnienia przed nagraniem, dzięki czemu kreatywny przepływ pracy jest bardziej usprawniony niż kiedykolwiek wcześniej. 32 GB pamięci wewnętrznej zapewnia ponad 40 godzin nagrywania na pokładzie, a dedykowane przyciski na nadajnikach sprawiają, że nagrywanie jest bardzo łatwe.

Dla użytkowników, którzy chcą nagrywać dźwięk bezpośrednio do aparatu, Wireless PRO zapewnia mnóstwo funkcji do przechwytywania nieskazitelnego dźwięku. Obejmuje to innowacyjną technologię GainAssist firmy RØDE – po raz pierwszy wprowadzoną w Wireless ME – która wykorzystuje inteligentne algorytmy do automatycznej kontroli poziomów dźwięku w locie, zapewniając płynność i zbalansowanie wyjścia oraz minimalizując ryzyko przesterowania. Ma również elastyczną kontrolę wyjścia z dostępnym szerokim zakresem wzmocnienia 30 dB, co pozwala użytkownikom precyzyjnie dostosować wyjście mikrofonu do ich kamery, a także wstępnie skonfigurowane ustawienia kamery dla szybkiej i łatwej konfiguracji. Wireless PRO oferuje również funkcję kanału bezpieczeństwa, która wysyła drugi kanał dźwięku o 10 dB niższy niż kanał główny.

Połączenie tych funkcji sprawia, że nagrywanie nieskazitelnego dźwięku jest niezwykle łatwe. Bez względu na preferowany sposób pracy, użytkownicy mogą skonfigurować swój bezprzewodowy PRO, aby zapewniał doskonały dźwięk w niemal każdym środowisku lub scenariuszu, eliminując zgadywanie podczas nagrywania i odblokowując większą swobodę twórczą.

Nagrywanie i synchronizacja

Wireless PRO oferuje zaawansowane możliwości synchronizacji, dzięki czemu synchronizacja dźwięku z obrazem w postprodukcji jest niezwykle łatwa. Unikając potrzeby stosowania skomplikowanych i kosztownych zewnętrznych systemów, Wireless PRO jest wyposażony w wewnętrzny generator kodu czasowego, który jest łatwy w użyciu i bezproblemowo synchronizuje dźwięk z dowolną kamerą. Można to łatwo skonfigurować na komputerze lub smartfonie za pośrednictwem RØDE Central, z elastycznymi opcjami konfiguracji pasującymi do każdej konfiguracji nagrywania.

Więcej funkcji, większa elastyczność

Wireless PRO oferuje mnóstwo innych profesjonalnych funkcji, które czynią go wyjątkowo elastycznym. Oba nadajniki są wyposażone w złącza na mikrofon krawatowy z blokadą, co zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z zewnętrznego mikrofonu. Wykrywanie zasilania w odbiorniku — które automatycznie włącza i wyłącza urządzenie w synchronizacji z podłączoną kamerą — wydłuża żywotność baterii w terenie. Wyjście 3,5 mm w odbiorniku działa również jako wyjście słuchawkowe do monitorowania dźwięku (wraz z elastyczną regulacją poziomu wyjściowego), a także wejście audio dla zestawu słuchawkowego lub innego mikrofonu TRRS, taki jak RØDE smartLav+. Połączone i podzielone tryby nagrywania, upuszczanie znaczników i konfigurowalne przyciski to tylko kilka innych funkcji, które sprawiają, że Wireless PRO jest najpotężniejszym dostępnym systemem mikrofonów bezprzewodowych. Wireless PRO można również łatwo skonfigurować na komputerze lub w podróży za pomocą smartfona za pomocą towarzyszącej aplikacji RØDE Central, dzięki czemu użytkownicy mogą skonfigurować go dokładnie tak, jak potrzebują w dowolnym miejscu.

Kompletny zestaw akcesoriów

Wireless PRO jest dostarczany z kompletnym zestawem profesjonalnych akcesoriów, zapewniającym użytkownikom wszystko, czego potrzebują, aby od razu rozpocząć nagrywanie. Obejmuje to inteligentne etui ładujące, które nie tylko chroni nadajniki i odbiorniki podczas transportu, ale także zapewnia, że są one zawsze w pełni naładowane i ułatwia ultraszybki transfer danych w celu szybkiego eksportu nagrań pokładowych do komputera w studiu lub poza nim. Dwa mikrofony Lavalier II zapewniają przechwytywanie dźwięku klasy emisyjnej, a klipsy magnetyczne MagClip GO umożliwiają elastyczne mocowanie nadajników. W zestawie znajdują się również trzy wysokiej jakości futrzane osłony przeciwwietrzne do nagrywania w wietrznych warunkach, wszystkie niezbędne kable do podłączenia do aparatów, telefonów i innych urządzeń oraz poręczny futerał do bezpiecznego przechowywania tych akcesoriów.

Wireless PRO jest obecnie wysyłany do sprzedawców detalicznych na całym świecie i będzie dostępny pod koniec sierpnia w cenie 399 USD.