Remedy zapowiada CONTROL Resonant

Remedy Entertainment oficjalnie zaprezentowało CONTROL Resonant – długo wyczekiwaną kontynuację wielokrotnie nagradzanego i świetnie ocenianego CONTROL. Nowa odsłona przeniesie graczy do zdeformowanego Manhattanu, stojącego na krawędzi paranaturalnej zagłady. Tym razem twórcy stawiają na otwartą, akcyjną grę RPG, jeszcze mocniej eksplorując granice rzeczywistości, narracji i swobody wyboru.

Głównym bohaterem CONTROL Resonant jest Dylan Faden – brat Jesse, znanej z pierwszej części dyrektorki Federalnego Biura Kontroli (FBC). Po latach przetrzymywania przez Biuro Dylan zostaje rzucony w sam środek nadnaturalnego kryzysu. Jego zadaniem jest powstrzymanie tajemniczej kosmicznej istoty, która nagina prawa fizyki i rozrywa rzeczywistość na strzępy. W trakcie gry bohater będzie nie tylko rozwijał swoje niezwykłe zdolności, ale też próbował ocalić własne człowieczeństwo i odnaleźć Jesse.

Według twórców CONTROL Resonant znacząco rozszerza skalę znaną z pierwowzoru. Gracze będą eksplorować różne dzielnice Manhattanu, przemierzając percepcyjnie niestabilne lokacje, w których grawitacja, architektura i przestrzeń podlegają ciągłym deformacjom. Pojawi się także tajemnicza, metafizyczna przestrzeń odzwierciedlająca psychikę Dylana. Rozbudowany system rozwoju pozwoli kształtować moce bohatera, a dynamiczna walka połączy wykorzystanie otoczenia, zdolności żywiołów oraz zmiennokształtnej broni wręcz o nazwie Aberrant.

– CONTROL Resonant przesuwa naszą serię paranaturalnych RPG akcji w stronę jeszcze bardziej otwartego, niepokojącego placu zabaw pełnego wyborów, mocy i konsekwencji – mówi Mikael Kasurinen, reżyser kreatywny gry. – Nie trzeba znać pierwszej części, by wejść w to uniwersum. To nasz najbardziej ambitny projekt – większy, odważniejszy i zaprojektowany tak, by trudno było się od niego oderwać.

Gra będzie wydawana bezpośrednio przez Remedy Entertainment, a Annapurna Pictures pełni rolę współproducenta i współfinansującego projekt w ramach strategicznego partnerstwa obu firm.

CONTROL Resonant zadebiutuje w 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam i Epic Games Store) oraz Mac (Steam i App Store).